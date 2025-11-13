Росія перекидає на фронт багато живої сили: який напрямок посилює ворог

Росія посилює Покровський напрямок — ворог перекидає на фронт велику кількість живої сили.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Центр фіксує численні подрібнені колони.

“Загалом до 50 вантажівок лише за сьогодні. Вони рухаються з території Росії через пункт пропуску Успенка — Донецьк у напрямку Покровська. “Збірна солянка” — частина транспорту без маркувань і нова, частина — із позначками шторм Z та V”, — пояснив Андрющенко.

За його словами, з Бердянського напрямку через Маріуполь на північ області (найімовірніше — на Покровський відрізок) рухається організована колона з таборів підготовки. У складі, за словами керівника Центру вивчення окупації, до 20 вантажівок із живою силою та боєкомплектом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області.

Народна депутатка України Мар'яна Безугла 6 листопада навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ.

“Коментую, що так і є: на південь в Дніпропетровській області нічого не підготували, а голову ОВА Лисака, який, враховуючи проблеми в військовому управлінні, ще й сам чинив спротив здоровому глузду, швиденько перекинули на Одесу. Щоб сховати? Чий задум, як пояснити?”, — зазначила вона.

За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення.



