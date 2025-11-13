logo_ukra

BTC/USD

100583

ETH/USD

3325.16

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росія перекидає на фронт багато живої сили: який напрямок посилює ворог
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія перекидає на фронт багато живої сили: який напрямок посилює ворог

Велику кількість окупантів перекидають на фронт: який напрямок посилює Росія

13 листопада 2025, 18:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Росія посилює Покровський напрямок — ворог перекидає на фронт велику кількість живої сили. 

Росія перекидає на фронт багато живої сили: який напрямок посилює ворог

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, Центр фіксує численні подрібнені колони.

“Загалом до 50 вантажівок лише за сьогодні. Вони рухаються з території Росії через пункт пропуску Успенка — Донецьк у напрямку Покровська. “Збірна солянка” — частина транспорту без маркувань і нова, частина — із позначками шторм Z та V”, — пояснив Андрющенко. 

За його словами, з Бердянського напрямку через Маріуполь на північ області (найімовірніше — на Покровський відрізок) рухається організована колона з таборів підготовки. У складі, за словами керівника Центру вивчення окупації, до 20 вантажівок із живою силою та боєкомплектом.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області. 

Народна депутатка України Мар'яна Безугла 6 листопада навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ.

“Коментую, що так і є: на південь в Дніпропетровській області нічого не підготували, а голову ОВА Лисака, який, враховуючи проблеми в військовому управлінні, ще й сам чинив спротив здоровому глузду, швиденько перекинули на Одесу. Щоб сховати? Чий задум, як пояснити?”, — зазначила вона. 

За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/andriyshTime/46741
Теги:

Новини

Всі новини