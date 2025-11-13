Россия перебрасывает на фронт много живой силы: какое направление усиливает враг

Россия усиливает Покровское направление – враг перебрасывает на фронт большое количество живой силы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, Центр фиксирует многочисленные мелкие колонны.

"В общей сложности до 50 грузовиков только сегодня. Они двигаются с территории России через пункт пропуска Успенка — Донецк в направлении Покровска. "Сборная солянка" — часть транспорта без маркировок и новая, часть — с отметками шторм Z и V", — пояснил Андрющенко.

По его словам, из Бердянского направления через Мариуполь к северу области (вероятнее всего — на Покровский отрезок) движется организованная колонна из лагерей подготовки. В составе, по словам руководителя Центра изучения оккупации, до 20 грузовиков с живой силой и боекомплектом.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация на фронте остается сложной — увеличивается зона поражения дронами, оккупанты давят в Донецкой области. Однако угрожающая ситуация и в Днепропетровской области.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая 6 ноября привела аналитику DeepState, что РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск.

"Комментирую, что так и есть: на юг в Днепропетровской области ничего не подготовили, а главу ОВА Лысака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстро перебросили на Одессу. Чтобы спрятать? Чей замысел, как объяснить?", — отметила она.

По словам народной депутатки, в Днепропетровской ОВА теперь вообще некому принимать решения.



