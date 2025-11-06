logo_ukra

Росія проривається на фронті: Безугла шокувала реальним станом справ
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія проривається на фронті: Безугла шокувала реальним станом справ

Народна депутатка Безугла про ситуацію на фронті та провалену підготовку в Дніпропетровській області

6 листопада 2025, 13:58
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області. 

Росія проривається на фронті: Безугла шокувала реальним станом справ

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Мар'яна Безугла навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ.

“Коментую, що так і є: на південь в Дніпропетровській області нічого не підготували, а голову ОВА Лисака, який, враховуючи проблеми в військовому управлінні, ще й сам чинив спротив здоровому глузду, швиденько перекинули на Одесу. Щоб сховати? Чий задум, як пояснити?”, — зазначила вона. 

За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення. 

“Це додатковий параліч, який доєднується до безладу у військових та маніпуляцій головкома Сирського. Фото моє, минулого тижня: “кілл-зона” на Дніпропетровщині без сіток, фортифікацій і підрозділів”, — резюмувала вона.

Росія проривається на фронті: Безугла шокувала реальним станом справ - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Георгій Мазурашу під час виступу на пленарному засіданні парламенту зачитав повідомлення від добровольця, який зараз знаходиться на передовій — у самому пеклі.

Він пише: Сьогодні почув такі тези від двох офіцерів. Ми тут всі раби системи, без права на вибір, без права на звільнення, навіть те, що за законом нам належить. Відпустка, отримуємо лише з дозволу свого хазяїна, комбрига. Так процитував слова військового народний депутат. 

За словами політика, захисники України почуваються рабами в армії.




Джерело: https://t.me/marybezuhla/5253
