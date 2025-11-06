Росія проривається на фронті: Безугла шокувала реальним станом справ

Рубрики
Ситуація на фронті залишається складною — збільшується зона ураження дронами, окупанти тиснуть у Донецькій області. Однак загрозлива ситуація і в Дніпропетровській області.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Мар'яна Безугла навела аналітику DeepState, що РФ проривається в напрямку Запоріжжя, обходячи всю лінію оборони півдня через Дніпропетровську область, поки ЗСУ відволіклися на Покровськ.
За словами народної депутатки, у Дніпропетровській ОВА тепер взагалі нікому приймати рішення.
портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Георгій Мазурашу під час виступу на пленарному засіданні парламенту зачитав повідомлення від добровольця, який зараз знаходиться на передовій — у самому пеклі.
Він пише: Сьогодні почув такі тези від двох офіцерів. Ми тут всі раби системи, без права на вибір, без права на звільнення, навіть те, що за законом нам належить. Відпустка, отримуємо лише з дозволу свого хазяїна, комбрига. Так процитував слова військового народний депутат.
За словами політика, захисники України почуваються рабами в армії.