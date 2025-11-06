Россия прорывается на фронте: Безуглая шокировала реальным положением дел

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте остается сложной – увеличивается зона поражения дронами, оккупанты давят в Донецкой области. Однако угрожающая ситуация и в Днепропетровской области.
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая привела аналитику DeepState, что РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск.
По словам народной депутатки, в Днепропетровской ОВО теперь вообще некому принимать решения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Георгий Мазурашу во время выступления на пленарном заседании парламента зачитал сообщения от добровольца, который сейчас находится на передовой — в самом аду.
Он пишет: Сегодня услышал такие тезисы от двух офицеров. Мы здесь все рабы системы, без права на выбор, без права на увольнение, даже то, что по закону нам положено. Отпуск, получаем только с разрешения своего хозяина, комбрига. Так процитировал слова военного народного депутата.
По словам политика, защитники Украины чувствуют себя рабами в армии.