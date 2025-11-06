Россия прорывается на фронте: Безуглая шокировала реальным положением дел

Ситуация на фронте остается сложной – увеличивается зона поражения дронами, оккупанты давят в Донецкой области. Однако угрожающая ситуация и в Днепропетровской области.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая привела аналитику DeepState, что РФ прорывается в направлении Запорожья, обходя всю линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока ВСУ отвлеклись на Покровск.

"Комментирую, что так и есть: на юг в Днепропетровской области ничего не подготовили, а главу ОВА Лисака, который, учитывая проблемы в военном управлении, еще и сам сопротивлялся здравому смыслу, быстро перебросили на Одессу. Чтобы спрятать? Чей замысел, как объяснить?", — отметила она.

По словам народной депутатки, в Днепропетровской ОВО теперь вообще некому принимать решения.

"Это дополнительный паралич, который присоединяется к беспорядку в военных и манипуляциях главкома Сырского. Фото мое, на прошлой неделе: "килл-зона" на Днепропетровщине без сеток, фортификаций и подразделений", — резюмировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Георгий Мазурашу во время выступления на пленарном заседании парламента зачитал сообщения от добровольца, который сейчас находится на передовой — в самом аду.

Он пишет: Сегодня услышал такие тезисы от двух офицеров. Мы здесь все рабы системы, без права на выбор, без права на увольнение, даже то, что по закону нам положено. Отпуск, получаем только с разрешения своего хозяина, комбрига. Так процитировал слова военного народного депутата.

По словам политика, защитники Украины чувствуют себя рабами в армии.



