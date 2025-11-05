logo_ukra

BTC/USD

103834

ETH/USD

3432.45

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Як в армії ставляться до військових: шоковані навіть народні депутати
commentss НОВИНИ Всі новини

Як в армії ставляться до військових: шоковані навіть народні депутати

Народний депутат Мазурашу про ганебне ставлення до військових в армії

5 листопада 2025, 19:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народний депутат України Георгій Мазурашу під час виступу на пленарному засіданні парламенту зачитав повідомлення від добровольця, який зараз знаходиться на передовій — у самому пеклі.

Як в армії ставляться до військових: шоковані навіть народні депутати

Військові. Ілюстративне фото

“Він пише: Сьогодні почув такі тези від двох офіцерів. Ми тут всі раби системи, без права на вибір, без права на звільнення, навіть те, що за законом нам належить. Відпустка, отримуємо лише з дозволу свого хазяїна, комбрига”, — процитував слова військового народний депутат. 

За словами політика, захисники України почуваються рабами в армії.

“Ви розумієте, наскільки це неперспективно для нашої боротьби проти російської агресії”, — звернувся він до своїх колег. 

Нардеп також повідомив, що у 2022 році показував подібні повідомлення від добровольця голові профільного оборонного комітету та іншим колегам. 

“Він теж писав, що вони відчувають до себе ставлення як до рабів в армії. Найкращі, найпатріотичніші, найсміливіші представники українського народу, які стали на захист України, відчувають до себе ставлення як до рабів. Ви розумієте, як це критично? А потім той же доброволець писав, що якщо так буде далі йти справа, ... то почнуть зникати офіцери”, — зазначив політик. 

Народний депутат наголосив, що потрібно припиняти в Україні знущання одних українців над іншими. Головною проблемою він назвав “бусифікацію”. 

“Це ганьба для нашої країни — "бусифікація" — те, що стоїть в основі схематозу величезного. Всі знають, що це б'є по обороноздатності, по нашій спроможності чинити опір ворогам, однак це продовжується. Давайте припиняти це через парламентський інструментарій, у нас він є. Це справа нашого виживання як країни”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що заявили у Раді щодо рішень влади.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/nardepSN/2150
Теги:

Новини

Всі новини