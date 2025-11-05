Як в армії ставляться до військових: шоковані навіть народні депутати

Народний депутат України Георгій Мазурашу під час виступу на пленарному засіданні парламенту зачитав повідомлення від добровольця, який зараз знаходиться на передовій — у самому пеклі.

Військові. Ілюстративне фото

“Він пише: Сьогодні почув такі тези від двох офіцерів. Ми тут всі раби системи, без права на вибір, без права на звільнення, навіть те, що за законом нам належить. Відпустка, отримуємо лише з дозволу свого хазяїна, комбрига”, — процитував слова військового народний депутат.

За словами політика, захисники України почуваються рабами в армії.

“Ви розумієте, наскільки це неперспективно для нашої боротьби проти російської агресії”, — звернувся він до своїх колег.

Нардеп також повідомив, що у 2022 році показував подібні повідомлення від добровольця голові профільного оборонного комітету та іншим колегам.

“Він теж писав, що вони відчувають до себе ставлення як до рабів в армії. Найкращі, найпатріотичніші, найсміливіші представники українського народу, які стали на захист України, відчувають до себе ставлення як до рабів. Ви розумієте, як це критично? А потім той же доброволець писав, що якщо так буде далі йти справа, ... то почнуть зникати офіцери”, — зазначив політик.

Народний депутат наголосив, що потрібно припиняти в Україні знущання одних українців над іншими. Головною проблемою він назвав “бусифікацію”.

“Це ганьба для нашої країни — "бусифікація" — те, що стоїть в основі схематозу величезного. Всі знають, що це б'є по обороноздатності, по нашій спроможності чинити опір ворогам, однак це продовжується. Давайте припиняти це через парламентський інструментарій, у нас він є. Це справа нашого виживання як країни”, — резюмував народний депутат.

