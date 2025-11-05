Как в армии относятся к военным: шокированы даже народные депутаты

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу во время выступления на пленарном заседании парламента зачитал сообщения от добровольца, который сейчас находится на передовой — в самом аду.

Военные. Иллюстративное фото

"Он пишет: Сегодня услышал такие тезисы от двух офицеров. Мы здесь все рабы системы, без права на выбор, без права на увольнение, даже то, что по закону нам положено. Отпуск получаем только с разрешения своего хозяина, комбрига", — процитировал слова военного народный депутат.

По словам политика, защитники Украины чувствуют себя рабами в армии.

"Вы понимаете, насколько это неперспективно для нашей борьбы против российской агрессии", — обратился он к своим коллегам.

Нардеп также сообщил, что в 2022 году показывал подобные сообщения от добровольца главе профильного оборонного комитета и другим коллегам.

"Он тоже писал, что они чувствуют к себе отношение как к рабам в армии. Лучшие, самые патриотические, самые смелые представители украинского народа, которые стали на защиту Украины, чувствуют к себе отношение как к рабам. Вы понимаете, как это критично? А потом тот же доброволец писал, что если так будет дальше идти дело, ... то начнут исчезать офицеры”, — отметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что нужно прекращать в Украине издевательство одних украинцев над другими. Главной проблемой он назвал "бусификацию".

"Это позор для нашей страны — "бусификация" — то, что стоит в основе схематоза огромного. Все знают, что это бьет по обороноспособности, по нашей способности сопротивляться врагам, однако это продолжается. Давайте прекращать это через парламентский инструментарий, у нас он есть. Это дело нашего выживания как страны”, — резюмировал народный депутат.

