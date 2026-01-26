За слова – до тюрми: окупаційна влада Херсонщини судить чоловіка за підтримку України та допомогу ЗСУ

На тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація продовжує репресії проти місцевого населення. Цього разу під суд віддають 57-річного жителя регіону, якого звинувачують у підтримці України та допомозі Українській Армії. Про це пише так званий губернатор Володимир Сальдо в своєму Телеграм-каналі.

Допис у соцмережі став “злочином”: на ТОТ Херсонщини людині загрожує до 6 років колонії за підтримку української армії

Як повідомляють підконтрольні окупантам “правоохоронні органи”, так звана прокуратура Каховського району затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі проти чоловіка. Йому інкримінують “публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації”, нібито вчинені з використанням Інтернету.

За версією слідства, у червні 2024 року, а також у січні та серпні 2025 року чоловік публікував у соціальній мережі тексти, в яких закликав збирати кошти на підтримку українських військових, що беруть участь у бойових діях проти Росії. Окупаційна влада трактує такі дії як “загрозу державній безпеці”.

Фактично йдеться про переслідування людини за проукраїнську позицію, свободу слова та підтримку Збройних Сил України. Жодних доказів насильницьких дій або реальної загрози цивільному населенню у справі не наводиться – лише публікації в Інтернеті.

Особливе занепокоєння викликає сам механізм так званого “правосуддя” на ТОТ. Кримінальну справу передали до Чаплинського міжрайонного суду Херсонської Області, який функціонує за російським законодавством та не визнається Україною і міжнародною спільнотою.

Санкція статті, за якою судять чоловіка, передбачає до шести років позбавлення волі. Таким чином окупаційна адміністрація намагається залякати місцевих жителів і придушити будь-які прояви підтримки України.

Правозахисники неодноразово наголошують: подібні справи є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, а переслідування цивільних за політичні погляди та слова може кваліфікуватися як воєнний злочин. Втім, на окупованих територіях Росія системно ігнорує ці норми, продовжуючи практику тиску, залякування та показових судів.

Читайте також в "Коментарях", що у Києві під час робіт з відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок російського удару, загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.