За слова – в тюрьму: оккупационные власти Херсонщины судят мужчину за поддержку Украины и помощь ВСУ

На временно оккупированной территории Херсонской области российская оккупационная администрация продолжает репрессии против местного населения. В этот раз под суд отдают 57-летнего жителя региона, обвиняемого в поддержке Украины и помощи Украинской Армии. Об этом пишет так называемый губернатор Владимир Сальдо в своем телеграмме-канале.

Сообщение в соцсети стало "преступлением": на ТОТ Херсонщины человеку грозит до 6 лет колонии за поддержку украинской армии

Как сообщают подконтрольные оккупантам "правоохранительные органы", так называемая прокуратура Каховского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины. Ему инкриминируют "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", якобы совершаемые с использованием Интернета.

По версии следствия, в июне 2024 года, а также в январе и августе 2025 года, мужчина публиковал в социальной сети тексты, в которых призвал собирать средства в поддержку украинских военных, участвующих в боевых действиях против России. Оккупационные власти трактуют такие действия как "угрозу государственной безопасности".

Фактически речь идет о преследовании человека за проукраинскую позицию, свободу слова и поддержку Вооруженных Сил Украины. Никаких доказательств насильственных действий или реальной угрозы гражданскому населению по делу не приводится только публикации в Интернете.

Особую обеспокоенность вызывает сам механизм так называемого "правосудия" на ТОТ. Уголовное дело передано в Чаплинский межрайонный суд Херсонской области, который функционирует по российскому законодательству и не признается Украиной и международным сообществом.

Санкция статьи, по которой судят мужчину, предусматривает до шести лет лишения свободы. Таким образом, оккупационная администрация пытается запугать местных жителей и подавить любые проявления поддержки Украины.

Правозащитники неоднократно отмечают: подобные дела являются грубым нарушением международного гуманитарного права, а преследование гражданских за политические взгляды и слова может квалифицироваться как военное преступление. Впрочем, на оккупированных территориях Россия системно игнорирует эти нормы, продолжая практику давления, устрашения и показательных судов.

