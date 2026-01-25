logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Рятував енергетику після удару Росії — загинув сам: у Києві трагедія забрала життя героя
commentss НОВИНИ Всі новини

Рятував енергетику після удару Росії — загинув сам: у Києві трагедія забрала життя героя

Впав з 20-метрової висоти під час робіт на енергооб’єкті — деталі трагедії, яка шокувала столицю.

25 січня 2026, 19:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Києві сталася трагедія, яка ще раз нагадує про ціну, яку Україна платить за війну та щоденну боротьбу за світло й безпеку. Під час робіт з відновлення енергетичного об’єкта, пошкодженого внаслідок російського удару, загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Рятував енергетику після удару Росії — загинув сам: у Києві трагедія забрала життя героя

Ремонт після російського обстрілу обернувся смертю: що сталося з 31-річним рятувальником у Києві

За офіційною інформацією Міністерства внутрішніх справ України, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів. Трагедія сталася під час виконання складних висотних робіт, які проводилися в умовах підвищеної небезпеки.

Робота на межі життя і смерті

У МВС наголошують: рятувальники щодня працюють у середовищі, де будь-яка помилка може коштувати життя. Зруйновані конструкції, нестабільні перекриття, наслідки обстрілів, холод, вітер, темрява — все це звичайні умови їхньої служби.

Верхолазні роботи на енергооб’єктах вимагають не лише фізичної витривалості, а й максимальної концентрації. Після ракетних та дронових атак інфраструктура часто перебуває в аварійному стані, що суттєво ускладнює будь-які ремонтні дії.

Відновлення світла ціною життя

Саме завдяки таким людям, як Олександр, Київ і інші міста України знову отримують електроенергію після ударів Росії. Але цього разу відновлення енергооб’єкта обернулося непоправною втратою.

У відомстві підкреслюють: служба в ДСНС — це не просто професія, а постійний ризик, який супроводжує рятувальників під час пожеж, завалів, підтоплень і робіт на висоті. Вони заходять туди, куди інші не можуть, і часто — під загрозою повторних ударів.

Читайте також в "Коментарях", що на Закарпатті перекинувся автобус з дітьми, є потерпілі. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини