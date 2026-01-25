Спас энергетику после удара России — погиб сам: в Киеве трагедия унесла жизни героя

В Киеве произошла трагедия, еще раз напоминающая о цене, которую Украина платит за войну и ежедневную борьбу за свет и безопасность. В ходе работ по восстановлению энергетического объекта, поврежденного в результате российского удара , погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук .

Ремонт после российского обстрела обернулся смертью: что произошло с 31-летним спасателем в Киеве

По официальной информации Министерства внутренних дел Украины , мужчина сорвался с высоты около 20 метров . Трагедия произошла при выполнении сложных высотных работ, которые проводились в условиях повышенной опасности.

Работа на грани жизни и смерти

В МВД отмечают: спасатели каждый день работают в среде, где любая ошибка может стоить жизни . Разрушенные конструкции, нестабильные перекрытия, последствия обстрелов, холод, ветер, тьма – все это обычные условия их службы.

Верхолазные работы на энергообъектах требуют не только физической выносливости, но и максимальной концентрации. После ракетных и дроновых атак инфраструктура часто находится в аварийном состоянии, что существенно усложняет любые ремонтные действия.

Восстановление света ценой жизни

Именно благодаря таким людям, как Александр, Киев и другие города Украины, снова получают электроэнергию после ударов России. Но на этот раз восстановление энергообъекта обернулось невосполнимой потерей .

В ведомстве подчеркивают: служба в ГСЧС — это не просто профессия, а постоянный риск , сопровождающий спасателей во время пожаров, завалов, подтоплений и работ на высоте. Они заходят туда, куда другие не могут, и часто под угрозой повторных ударов.

Читайте также в "Комментариях", что на Закарпатье перевернулся автобус с детьми, есть потерпевшие.