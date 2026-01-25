Жахлива поїздка у Карпати: автобус із дітьми злетів з траси та перекинувся на Закарпатті

На Закарпатті вранці 25 січня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з дітьми. Мікроавтобус Mercedes Sprinter, який прямував у бік Карпат, з’їхав з траси та перекинувся через складні погодні умови.

Ожеледь, ранок і шок на дорозі: у ДТП на Закарпатті травмувалися шестеро дітей

Про інцидент повідомив Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Що відомо про аварію

За попередніми даними, повідомлення про ДТП надійшло до екстрених служб о 8:36 ранку. Аварія сталася на ділянці дороги між Перечином та селом Зарічово. Причиною називають ожеледицю, через яку водій не впорався з керуванням.

Автобус раптово з’їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік.

Є травмовані діти

Унаслідок аварії постраждали шестеро дітей віком від 8 до 14 років, а також одна доросла жінка. За інформацією медиків, один із постраждалих перебуває у стані середньої тяжкості, решта отримали травми легшого ступеня.

На місце події оперативно прибули бригади "швидкої", які надали потерпілим першу медичну допомогу та доставили їх до лікарень для обстеження.

Обставини з’ясовуються

Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі аварії. Медики та рятувальники закликають водіїв бути максимально обережними на гірських дорогах, особливо в умовах ожеледиці та зимової негоди.

Поїздка, яка мала стати для дітей дорогою до відпочинку в Карпатах, обернулася небезпечним випробуванням.

Читайте також в "Коментарях", що на Львівщині чоловік кинув гранату в працівників ТЦК. Вона вибухнула безпосередньо поруч із групою оповіщення. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Зловмисник зник з місця події.