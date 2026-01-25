Ужасная поездка в Карпаты: автобус с детьми взлетел с трассы и перевернулся на Закарпатье

На Закарпатье утром 25 января произошло серьезное ДТП с участием автобуса с детьми. Микроавтобус Mercedes Sprinter , направлявшийся в сторону Карпат, съехал с трассы и перевернулся из-за сложных погодных условий.

Гололед, утро и шок на дороге: в ДТП в Закарпатье травмировались шесть детей

Об инциденте сообщил Закарпатский центр экстренной медицинской помощи .

Что известно об аварии

По предварительным данным, сообщение о ДТП поступило в экстренные службы в 8:36 утра . Авария произошла на участке дороги между Перечином и селом Заречево . Причиной называют гололед , по которому водитель не справился с управлением.

Автобус внезапно съехал с проезжей части и опрокинулся на бок .

Есть травмированные дети

В результате аварии пострадали шесть детей в возрасте от 8 до 14 лет , а также одна взрослая женщина . По информации медиков, один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести , остальные получили травмы более легкой степени.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой, которые оказали пострадавшим первую медицинскую помощь и доставили их в больницы для обследования.

Обстоятельства выясняются

В настоящее время правоохранители устанавливают все детали аварии. Медики и спасатели призывают водителей быть максимально осторожными на горных дорогах, особенно в условиях гололеда и зимней непогоды.

Поездка, которая должна стать для детей дорогой к отдыху в Карпатах, обернулась опасным испытанием.

