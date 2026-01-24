Граната, BMW і втеча: на Львівщині чоловік атакував групу ТЦК та поліції під час оповіщення

Увечері 23 січня на Львівщині сталася надзвичайна подія за участю військових Територіального центру комплектування та працівників поліції. Інцидент трапився близько 17:00 у селі Солонка Львівського району під час проведення заходів з оповіщення населення.

Конфлікт у Солонці переріс у вибух — підозрюваний утік, його розшукують

Як повідомляє Поліція Львівської області, військовослужбовці ТЦК спільно з правоохоронцями звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло. Побачивши групу оповіщення, громадянин поспіхом сів у автомобіль BMW та зачинився всередині.

Коли поліцейські та військові підійшли до транспортного засобу для спілкування з водієм, той несподівано кинув у їхній бік страйкбольну гранату. Вона вибухнула безпосередньо поруч із групою оповіщення. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Після цього водій скористався моментом і втік з місця події. Інформація про інцидент швидко поширилася у соціальних мережах і Telegram-каналах, де очевидці повідомляли про нібито стрілянину та конфлікт із людьми у формі.

У поліції уточнили, що йдеться саме про вибух страйкбольного боєприпасу, а не бойової гранати чи вогнепальної зброї. Водночас дії чоловіка розцінюють як серйозну загрозу громадській безпеці.

Правоохоронцям уже вдалося встановити особу водія. Ним виявився 48-річний житель Львівського району. Наразі тривають заходи з встановлення його місця перебування та затримання.

На місці події працювали співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2, а також працівники інших служб поліції Львівщини. Слідчі встановлюють усі обставини інциденту, після чого події буде надано правову кваліфікацію.

У поліції наголошують, що будь-які агресивні дії щодо представників силових структур, особливо із застосуванням вибухових предметів, матимуть жорстку правову оцінку.

