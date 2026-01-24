«Захист» за $2000: в Україні викрили псевдоактивістів, які зривали мобілізацію

У Вінниці правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом діяльності громадської організації за гроші перешкоджала мобілізаційним заходам і пропонувала "захист" від призову. Вартість таких послуг становила 2000 доларів з людини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У Вінниці викрили схему силового «відбиття» чоловіків від мобілізації. Фото: Офіс генпрокурора

За даними слідства, схему організували двоє місцевих активістів, які раніше були пов’язані з ветерансько-волонтерським середовищем. Разом із трьома спільниками вони створили нову громадську організацію та почали залучати охочих, обіцяючи їм уникнення мобілізації. Підозрювані прикривалися назвою ГО "Добровольчий батальйон імені Івана Богуна" та представлялися активістами, які нібито допомагають ветеранам і людям у складних життєвих обставинах.

Під час мобілізаційних заходів учасники угруповання з’являлися на місці, втручалися в дії працівників ТЦК та правоохоронців, блокували їхню роботу, погрожували, а в окремих випадках застосовували фізичну силу. Лише за місяць правоохоронці задокументували щонайменше шість таких епізодів.

Для маскування своєї діяльності зловмисники використовували ритуальний автомобіль "На щиті" та карету швидкої допомоги. Згодом організація розрослася приблизно до 300 учасників, а її керівники почали створювати осередки у західних областях України.

23 січня співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури провели близько 40 обшуків. П’ятьох осіб затримано, вилучено гроші, техніку, документацію та транспорт. Усім фігурантам оголошено підозру. Їм загрожує до 14 років позбавлення волі, прокурори наполягають на триманні під вартою без права застави.

