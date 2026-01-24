logo

Защита за $2000: в Украине разоблачили псевдоактивистов, которые срывали мобилизацию
Защита за $2000: в Украине разоблачили псевдоактивистов, которые срывали мобилизацию

Преступная группа прикрывалась общественной организацией, угрозами и силой блокировала работу ТЦК и расширяла сеть других регионов

24 января 2026, 08:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Виннице правоохранители разоблачили преступную группу, которая под видом деятельности общественной организации за деньги препятствовала мобилизационным мероприятиям и предлагала "защиту" от призыва. Стоимость таких услуг составила 2000 долларов с человека. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Защита за $2000: в Украине разоблачили псевдоактивистов, которые срывали мобилизацию

В Виннице разоблачили схему силового «отражения» мужчин от мобилизации. Фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, схему организовали двое местных активистов, ранее связанных с ветеранско-волонтерской средой. Вместе с тремя сообщниками они создали новую общественную организацию и начали привлекать желающих, обещая им избежать мобилизации. Подозреваемые прикрывались названием ОО "Добровольческий батальон имени Ивана Богуна" и представлялись активистами, якобы помогающими ветеранам и людям в сложных жизненных обстоятельствах.

Во время мобилизационных мероприятий участники группировки появлялись на месте, вмешивались в действия работников ТЦК и стражей порядка, блокировали их работу, угрожали, а в отдельных случаях применяли физическую силу. Только через месяц правоохранители задокументировали по меньшей мере шесть таких эпизодов.

Для маскировки своей деятельности злоумышленники использовали ритуальный автомобиль "На щите" и карету скорой помощи. Впоследствии организация разросла примерно до 300 участников, а ее руководители начали создавать ячейки в западных областях Украины.

23 января сотрудники СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры провели около 40 обысков. Пять человек задержаны, изъяты деньги, техника, документация и транспорт. Всем фигурантам объявлено подозрение. Им грозит до 14 лет лишения свободы, прокуроры настаивают на содержании под стражей без права залога.

Читайте на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Михаил Федоров получил четкую задачу повысить мотивацию военных и нивелировать негатив от работы ТЦК и СП. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявила премьер-министр Юлия Свириденко.




