Граната, BMW и побег: во Львовской области мужчина атаковал группу ТЦК и полиции во время оповещения
Граната, BMW и побег: во Львовской области мужчина атаковал группу ТЦК и полиции во время оповещения

Во время мер оповещения гражданский бросил гранату в сторону военных и полицейских и скрылся с места происшествия.

24 января 2026, 13:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Вечером 23 января во Львовской области произошло чрезвычайное событие с участием военных Территориального центра комплектования и сотрудников полиции. Инцидент произошел около 17:00 в селе Солонка Львовского района во время проведения мероприятий по оповещению населения.

Граната, BMW и побег: во Львовской области мужчина атаковал группу ТЦК и полиции во время оповещения

Конфликт в Солонке перерос во взрыв — подозреваемый скрылся, его разыскивают

Как сообщает Полиция Львовской области, военнослужащие ТЦК совместно с правоохранителями обратили внимание на подозреваемого мужчину. Увидев группу оповещения, гражданин спешно сел в автомобиль BMW и закрылся внутри.

Когда полицейские и военные подошли к транспортному средству для общения с водителем, тот неожиданно бросил в их сторону страйкбольную гранату. Она взорвалась непосредственно рядом с группой оповещения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

После этого водитель воспользовался моментом и скрылся с места происшествия. Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах, где очевидцы сообщали о якобы стрельбе и конфликте с людьми в форме.

В полиции уточнили, что речь идет именно о взрыве страйкбольного боеприпаса, а не боевой гранаты или огнестрельного оружия. В то же время, действия мужчины расценивают как серьезную угрозу общественной безопасности.

Правоохранителям уже удалось установить личность водителя. Им оказался 48-летний житель Львовского района. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению его места нахождения и задержания.

На месте происшествия работали сотрудники отдела полиции №3 Львовского райуправления полиции №2, а также работники других служб полиции Львовщины. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего произойдет правовая квалификация.

В полиции отмечают, что любые агрессивные действия в отношении представителей силовых структур, особенно с применением взрывных предметов, будут иметь жесткую правовую оценку.

Читайте также в "Комментариях", что в Виннице стражи порядка разоблачили преступную группу, которая под видом деятельности общественной организации за деньги препятствовала мобилизационным мероприятиям и предлагала "защиту" от призыва.



