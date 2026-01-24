Граната, BMW и побег: во Львовской области мужчина атаковал группу ТЦК и полиции во время оповещения

Вечером 23 января во Львовской области произошло чрезвычайное событие с участием военных Территориального центра комплектования и сотрудников полиции. Инцидент произошел около 17:00 в селе Солонка Львовского района во время проведения мероприятий по оповещению населения.

Конфликт в Солонке перерос во взрыв — подозреваемый скрылся, его разыскивают

Как сообщает Полиция Львовской области, военнослужащие ТЦК совместно с правоохранителями обратили внимание на подозреваемого мужчину. Увидев группу оповещения, гражданин спешно сел в автомобиль BMW и закрылся внутри.

Когда полицейские и военные подошли к транспортному средству для общения с водителем, тот неожиданно бросил в их сторону страйкбольную гранату. Она взорвалась непосредственно рядом с группой оповещения. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

После этого водитель воспользовался моментом и скрылся с места происшествия. Информация об инциденте быстро распространилась в социальных сетях и Telegram-каналах, где очевидцы сообщали о якобы стрельбе и конфликте с людьми в форме.

В полиции уточнили, что речь идет именно о взрыве страйкбольного боеприпаса, а не боевой гранаты или огнестрельного оружия. В то же время, действия мужчины расценивают как серьезную угрозу общественной безопасности.

Правоохранителям уже удалось установить личность водителя. Им оказался 48-летний житель Львовского района. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению его места нахождения и задержания.

На месте происшествия работали сотрудники отдела полиции №3 Львовского райуправления полиции №2, а также работники других служб полиции Львовщины. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, после чего произойдет правовая квалификация.

В полиции отмечают, что любые агрессивные действия в отношении представителей силовых структур, особенно с применением взрывных предметов, будут иметь жесткую правовую оценку.

