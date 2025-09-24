За що у Москві оштрафували матір мобілізованого

У Москві до адміністративної відповідальності притягнули Лідію Некрасову, матір мобілізованого військовослужбовця з Новосибірська. Жінку затримали 21 вересня під час одиночного пікету біля будівлі Міністерства оборони РФ, а згодом суд оштрафував її на 33 тисячі рублів.

Оштрафували матір солдата рф

Причини затримання

Акція Некрасової була приурочена до третьої річниці оголошення мобілізації в Росії. Вона вийшла з плакатом, вимагаючи повернути з фронту свого сина. Проте правоохоронці розцінили її дії як "дискредитацію армії" та "неповиновення поліції".



Жорстке поводження силовиків



За словами активістки Пауліни Сафронової, під час затримання правоохоронці поводилися грубо: у Некрасової порвали одяг, а саму Сафронову силою відштовхували, щоб не заважала. Після інциденту майже дві доби не було жодної інформації про місцезнаходження жінки, що викликало занепокоєння серед інших учасників руху родичів мобілізованих.



Реакція активістів



Сафронова повідомила, що родичі військових збирають кошти на сплату штрафу та юридичний захист. За її словами, сама Некрасова планує записати відео, де розповість про те, як із нею поводилися під час затримання та перебування під вартою.



Контекст



21 вересня 2022 року в Росії було оголошено "часткову мобілізацію", яка стала однією з наймасштабніших кампаній примусового призову за останні десятиліття. Відтоді родичі мобілізованих неодноразово виходили на акції протесту, вимагаючи повернути чоловіків із фронту. Втім, влада жорстко придушує будь-які прояви публічного невдоволення війною.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 24 вересня в Дніпрі пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, місто атакували російські війська, застосувавши як ударні безпілотники, так і балістичні ракети.



