За что в Москве оштрафовали мать мобилизованного

В Москве к административной ответственности привлекли Лидию Некрасову, мать мобилизованного военнослужащего из Новосибирска. Женщина была задержана 21 сентября во время одиночного пикета у здания Министерства обороны РФ, а впоследствии суд оштрафовал ее на 33 тысячи рублей.

Оштрафовали мать солдата рф

Причины задержания

Акция Некрасовой была приурочена к третьей годовщине объявления мобилизации в России. Она вышла с плакатом, требуя вернуть с фронта своего сына. Однако правоохранители расценили ее действия как "дискредитацию армии" и "неповиновение полиции".



Жесткое поведение силовиков



По словам активистки Паулины Сафроновой, во время задержания правоохранители вели себя грубо: у Некрасовой порвали одежду, а саму Сафронову силой отталкивали, чтобы не мешала. После инцидента почти двое суток не было никакой информации о местонахождении женщины, что вызвало беспокойство среди других участников движения мобилизованных родственников.



Реакция активистов



Сафронова сообщила, что родственники военных собирают средства на уплату штрафа и юридическую защиту. По ее словам, сама Некрасова планирует записать видео, где расскажет о том, как с ней обращались во время задержания и содержания под стражей.



Контекст



21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная мобилизация", которая стала одной из самых масштабных кампаний принудительного призыва за последние десятилетия. С того времени родственники мобилизованных неоднократно выходили на акции протеста, требуя вернуть мужчин с фронта. Впрочем, власти жестко подавляют любые проявления публичного недовольства войной.



