logo

BTC/USD

113049

ETH/USD

4182.29

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией За что в Москве оштрафовали мать мобилизованного
commentss НОВОСТИ Все новости

За что в Москве оштрафовали мать мобилизованного

В России оштрафовали мать мобилизованного из Новосибирска за пикет у Минобороны

24 сентября 2025, 14:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Москве к административной ответственности привлекли Лидию Некрасову, мать мобилизованного военнослужащего из Новосибирска. Женщина была задержана 21 сентября во время одиночного пикета у здания Министерства обороны РФ, а впоследствии суд оштрафовал ее на 33 тысячи рублей.

За что в Москве оштрафовали мать мобилизованного

Оштрафовали мать солдата рф

Причины задержания

Акция Некрасовой была приурочена к третьей годовщине объявления мобилизации в России. Она вышла с плакатом, требуя вернуть с фронта своего сына. Однако правоохранители расценили ее действия как "дискредитацию армии" и "неповиновение полиции".

Жесткое поведение силовиков

По словам активистки Паулины Сафроновой, во время задержания правоохранители вели себя грубо: у Некрасовой порвали одежду, а саму Сафронову силой отталкивали, чтобы не мешала. После инцидента почти двое суток не было никакой информации о местонахождении женщины, что вызвало беспокойство среди других участников движения мобилизованных родственников.

Реакция активистов

Сафронова сообщила, что родственники военных собирают средства на уплату штрафа и юридическую защиту. По ее словам, сама Некрасова планирует записать видео, где расскажет о том, как с ней обращались во время задержания и содержания под стражей.

Контекст

21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная мобилизация", которая стала одной из самых масштабных кампаний принудительного призыва за последние десятилетия. С того времени родственники мобилизованных неоднократно выходили на акции протеста, требуя вернуть мужчин с фронта. Впрочем, власти жестко подавляют любые проявления публичного недовольства войной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 24 сентября в Днепре прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, город атаковали российские войска, применив как ударные беспилотники, так и баллистические ракеты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru
Теги:

Новости

Все новости