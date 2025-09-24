У Дніпро прилетіла балістика: що відомо про російський удар

24 вересня в Дніпрі пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, місто атакували російські війська, застосувавши як ударні безпілотники, так і балістичні ракети.

Вибухи у Дніпрі

Моніторингові повідомлення



Жителі області у моніторингових чатах почали масово повідомляти про ворожий безпілотник, що рухався у напрямку Дніпра. Інформація про його появу у передмісті з’явилася майже одночасно з повідомленнями про можливий запуск балістики. Повітряна тривога в регіоні тривала, людей закликали залишатися в укриттях до офіційного відбою.



Приліт на лівому березі



За попередніми даними, ворожа ракета влучила у ціль на лівобережній частині Дніпра. Після удару очевидці повідомляли про задимлення та спалах. У кількох районах було видно густий чорний дим.



Пожежа після вибуху



Внаслідок влучання виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби. Їм довелося оперативно локалізовувати займання, щоб запобігти поширенню вогню.



Офіційна інформація



Дніпропетровська обласна військова адміністрація поки не оприлюднила деталі щодо наслідків атаки. Невідомо, які саме об’єкти стали мішенню ворога та чи є постраждалі. В ОВА закликають громадян зберігати спокій і довіряти лише офіційним повідомленням.

Контекст

Дніпро залишається одним із ключових міст, по якому російські війська регулярно завдають ударів. Через географічне розташування регіон часто стає ціллю для балістичних ракет та дронів-камікадзе, що ворог запускає з окупованих територій.

Українські сили ППО продовжують працювати над відбиттям атак, однак у випадку балістики час на реагування мінімальний. Саме тому мешканців області закликають суворо дотримуватися сигналів тривоги та негайно прямувати до укриттів.

