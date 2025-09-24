В Днепр прилетела баллистика: что известно о российском ударе

24 сентября в Днепре прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, город атаковали российские войска, применив как ударные беспилотники, так и баллистические ракеты.

Взрывы в Днепре

Мониторинговые сообщения



Жители области в мониторинговых чатах начали массово сообщать о движущемся в направлении Днепра вражеском беспилотнике. Информация о появлении в пригороде появилась почти одновременно с сообщениями о возможном запуске баллистики. Воздушная тревога в регионе продолжалась, людей призывали оставаться в укрытиях к официальному отбою.



Прилет на левом берегу



По предварительным данным, вражеская ракета попала в цель на левобережной части Днепра. После удара очевидцы сообщали о задымлении и вспышке. В нескольких районах был виден густой черный дым.



Пожар после взрыва



В результате попадания возник пожар. На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Им пришлось оперативно локализовать возгорание, чтобы предотвратить распространение огня.



Официальная информация



Днепропетровская областная военная администрация пока не обнародовала детали по поводу последствий атаки. Неизвестно, какие именно объекты стали мишенью врага и пострадали ли. В ОВА призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным сообщениям.

Контекст

Днепр остается одним из ключевых городов, по которому российские войска регулярно наносят удары. Из-за географического положения регион часто становится целью баллистических ракет и дронов-камикадзе, враг запускает с оккупированных территорий.

Украинские силы ПВО продолжают работать над отражением атак, однако в случае баллистики время на реагирование минимальное. Именно поэтому жителей области призывают строго соблюдать сигналы тревоги и немедленно направляться к укрытиям.

