Командир змушував військових будувати йому будинок

Державне бюро розслідувань викрило схему зловживання службовим становищем, до якої причетний командир однієї з військових частин Рівного. Він понад півтора року залучав своїх підлеглих до будівництва власного будинку замість несення військової служби.

Викрито командира

Деталі розслідування



Слідчі встановили, що ще з березня 2024 року троє військовослужбовців — двоє водіїв та електрик — виконували будівельні роботи на об’єкті у Львівській області, який належить їхньому керівнику. Формально ж вони продовжували перебувати на службі у Рівному. Таким чином держава регулярно виплачувала їм грошове забезпечення, хоча фактично вони працювали не за призначенням.



За півтора року такої "служби" з бюджету військової частини було безпідставно витрачено понад 1,3 мільйона гривень.



Обшуки та затримання



17 вересня 2025 року під час обшуків на місці будівництва правоохоронці виявили двох військових, які працювали там замість несення служби. Третій підлеглий із липня вже проходить службу в Сумській області.



Крім того, слідчі знайшли грамоти, якими командир нагороджував військових "за сумлінну службу", хоча всі розуміли, що фактично вони виконували його особисті доручення на Львівщині.



Командира затримали та повідомили про підозру за перевищення влади в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України).



Покарання та запобіжний захід



Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1,3 мільйона гривень. Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

