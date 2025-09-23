Командир заставлял военных строить ему дом

Государственное бюро расследований разоблачило схему злоупотребления служебным положением, к которой причастен командир одной из воинских частей Ровно. Он больше полутора лет привлекал своих подчиненных к строительству собственного дома вместо несения военной службы.

Разоблачено командира

Подробности расследования



Следователи установили, что еще с марта 2024 года три военнослужащих — двое водителей и электрик — выполняли строительные работы на объекте во Львовской области, который принадлежит их руководителю. Формально они продолжали находиться на службе в Ровно. Таким образом государство регулярно выплачивало им денежное довольствие, хотя фактически они работали не по назначению.



За полтора года такой "службы" из бюджета воинской части было безосновательно израсходовано более 1,3 миллиона гривен.



Обыски и задержание



17 сентября 2025 года во время обысков на месте строительства правоохранители обнаружили двух военных, работавших там вместо несения службы. Третий подчиненный с июля проходит службу в Сумской области.



Кроме того, следователи нашли грамоты, которыми командир награждал военных за добросовестную службу, хотя все понимали, что фактически они выполняли его личные поручения на Львовщине.



Командира задержали и сообщили о подозрении за превышение власти в условиях военного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).



Наказание и мера пресечения



Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,3 миллиона гривен. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

