Вибухова ніч в Росії: українські військові уразили низку важливих обʼєктів

У ніч на 23 вересня Сили оборони України завдали серію ударів по ключових об’єктах, які мають значення для постачання пального та озброєння російської армії.

Генштаб повідомив про роботу вночі

Ураження в Брянській області

Підрозділи ракетних військ, артилерії та безпілотних систем ЗСУ вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції "8-Н" біля села Найтоповичі Брянської області. Цей об’єкт є частиною магістрального нафтопроводу "8-Н – Стальной конь" і забезпечує окупаційні війська паливом. Влучання підтверджене: пошкоджено насосно-компресорну станцію, на території виникла пожежа.

Повторний удар по Самарській області

Також українські дрони знову уразили станцію "Самара", де відбувається змішування різних сортів нафти для формування експортної марки Urals. Саме через цей вузол росія забезпечує значну частину експорту нафтопродуктів. Масштаби руйнувань ще уточнюються.

Влучання в Криму

Окрім цього, підтверджено ураження двох літаків на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму. Там ворог розміщує авіацію, яка використовується проти України.

Контекст

Ці удари є частиною стратегії зі зниження наступального потенціалу російських військ та ускладнення логістики — від постачання пального до перекидання боєприпасів. У Генштабі наголошують, що подібні операції триватимуть і надалі, доки росія не припинить агресію проти України.

