Взрывная ночь в России: украинские военные поразили ряд важных объектов

В ночь на 23 сентября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам, имеющим значение для поставки горючего и вооружения российской армии.

Генштаб рассказал о работе ночью

Поражение в Брянской области

Подразделения ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ ударили по линейно-производственной диспетчерской станции "8-Н" возле села Найтопович Брянской области. Этот объект является частью магистрального нефтепровода "8-Н – Стальной конь" и обеспечивает оккупационные войска топливом. Попадание подтверждено: повреждена насосно-компрессорная станция, на территории возник пожар.

Повторный удар по Самарской области

Также украинские дроны снова поразили станцию "Самара", где происходит смешение разных сортов нефти для формирования экспортной марки Urals. Именно через этот узел Россия обеспечивает значительную часть экспорта нефтепродуктов. Масштабы разрушений еще уточняются.

Попадания в Крыму

Кроме того, подтверждено поражение двух самолетов на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму. Там враг размещает авиацию, которая используется против Украины.

Контекст

Эти удары являются частью стратегии снижения наступательного потенциала российских войск и усложнения логистики — от поставки горючего до опрокидывания боеприпасов. В Генштабе подчеркивают, что подобные операции будут продолжаться и дальше, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

