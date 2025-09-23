logo

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрывная ночь в России: украинские военные поразили ряд важных объектов
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывная ночь в России: украинские военные поразили ряд важных объектов

Украинские военные ударили по стратегическим объектам в Брянской и Самарской областях России и попали самолеты в Крыму

23 сентября 2025, 14:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В ночь на 23 сентября Силы обороны Украины нанесли серию ударов по ключевым объектам, имеющим значение для поставки горючего и вооружения российской армии.

Взрывная ночь в России: украинские военные поразили ряд важных объектов

Генштаб рассказал о работе ночью

Поражение в Брянской области

Подразделения ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем ВСУ ударили по линейно-производственной диспетчерской станции "8-Н" возле села Найтопович Брянской области. Этот объект является частью магистрального нефтепровода "8-Н – Стальной конь" и обеспечивает оккупационные войска топливом. Попадание подтверждено: повреждена насосно-компрессорная станция, на территории возник пожар.

Повторный удар по Самарской области

Также украинские дроны снова поразили станцию "Самара", где происходит смешение разных сортов нефти для формирования экспортной марки Urals. Именно через этот узел Россия обеспечивает значительную часть экспорта нефтепродуктов. Масштабы разрушений еще уточняются.

Попадания в Крыму

Кроме того, подтверждено поражение двух самолетов на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму. Там враг размещает авиацию, которая используется против Украины.

Контекст

Эти удары являются частью стратегии снижения наступательного потенциала российских войск и усложнения логистики — от поставки горючего до опрокидывания боеприпасов. В Генштабе подчеркивают, что подобные операции будут продолжаться и дальше, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в нескольких городах Италии в понедельник прошли массовые акции протеста против военной поддержки Израиля, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты выступают против использования страны в качестве перевалочного пункта для отправки оружия. Об этом сообщает Reuters.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/29369
Теги:

Новости

Все новости