Вся Італія палає протестами: що вимагають мешканці

В кількох містах Італії у понеділок відбулися масові акції протесту проти військової підтримки Ізраїлю, які переросли у сутички з поліцією. Демонстранти виступають проти використання країни як перевалочного пункту для відправки зброї. Про це повідомляє Reuters.

Італію накрили масові протести

Акції та сутички в різних містах



У Мілані протестувальники зібралися на центральному вокзалі, де поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.



У Венеції демонстрації в районі порту закінчилися використанням водометів.



Під Болоньєю активісти перекрили автомагістраль, рух транспорту відновили після втручання сил правопорядку.



У Римі десятки тисяч людей зібралися біля головного залізничного вокзалу.

У Неаполі протестувальники увірвалися всередину вокзалу, частина з них вийшла на колії, через що було затримано рух потягів.

У Генуї кілька сотень людей з палестинськими прапорами протестували біля порту.

Реакція влади



Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала дії протестувальників. За її словами, акції супроводжувалися насильством і руйнуваннями, які "не мають нічого спільного із солідарністю". Вона наголосила, що такі дії не змінять ситуацію в Газі, зате створюють проблеми для італійських громадян, які зрештою будуть змушені оплачувати завдані збитки.



Контекст



В Італії протягом останніх місяців тривають акції на підтримку Палестини. Однак протести, що відбулися цього тижня, стали одними з найбільш масштабних і радикальних — із блокуванням транспортних вузлів, сутичками та втручанням поліції.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці вкотре не відбулося засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Причина — відсутність кворуму.



