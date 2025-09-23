logo_ukra

Вся Італія палає протестами: що вимагають мешканці
НОВИНИ

Вся Італія палає протестами: що вимагають мешканці

В Італії спалахнули масштабні пропалестинські протести: сутички з поліцією та затримки руху потягів

23 вересня 2025, 13:47
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В кількох містах Італії у понеділок відбулися масові акції протесту проти військової підтримки Ізраїлю, які переросли у сутички з поліцією. Демонстранти виступають проти використання країни як перевалочного пункту для відправки зброї. Про це повідомляє Reuters.

Вся Італія палає протестами: що вимагають мешканці

Італію накрили масові протести

Акції та сутички в різних містах

У Мілані протестувальники зібралися на центральному вокзалі, де поліція застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу.

У Венеції демонстрації в районі порту закінчилися використанням водометів.

Під Болоньєю активісти перекрили автомагістраль, рух транспорту відновили після втручання сил правопорядку.

У Римі десятки тисяч людей зібралися біля головного залізничного вокзалу.

У Неаполі протестувальники увірвалися всередину вокзалу, частина з них вийшла на колії, через що було затримано рух потягів.

У Генуї кілька сотень людей з палестинськими прапорами протестували біля порту.

Реакція влади

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала дії протестувальників. За її словами, акції супроводжувалися насильством і руйнуваннями, які "не мають нічого спільного із солідарністю". Вона наголосила, що такі дії не змінять ситуацію в Газі, зате створюють проблеми для італійських громадян, які зрештою будуть змушені оплачувати завдані збитки.

Контекст

В Італії протягом останніх місяців тривають акції на підтримку Палестини. Однак протести, що відбулися цього тижня, стали одними з найбільш масштабних і радикальних — із блокуванням транспортних вузлів, сутичками та втручанням поліції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці вкотре не відбулося засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Причина — відсутність кворуму.





Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/genoa-dockers-walk-out-italian-unions-protest-against-israel-2025-09-22/
