Вся Италия пылает протестами: что требуют жители

В нескольких городах Италии в понедельник прошли массовые акции протеста против военной поддержки Израиля, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты выступают против использования страны в качестве перевалочного пункта для отправки оружия. Об этом сообщает Reuters.

Италию накрыли массовые протесты

Акции и стычки в разных городах



В Милане протестующие собрались на центральном вокзале, где полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.



В Венеции демонстрации в районе порта закончились использованием водометов.



Под Болоньей активисты перекрыли автомагистраль, движение транспорта было возобновлено после вмешательства сил правопорядка.



В Риме десятки тысяч человек собрались у главного железнодорожного вокзала.

В Неаполе протестующие ворвались внутрь вокзала, часть из них вышла на рельсы, из-за чего было задержано движение поездов.

В Генуе несколько сотен человек с палестинскими флагами протестовали у порта.

Реакция властей



Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко раскритиковала действия протестующих. По ее словам, акции сопровождались насилием и разрушениями, которые "не имеют ничего общего с солидарностью". Она подчеркнула, что такие действия не изменят ситуацию в Газе, зато создают проблемы для итальянских граждан, которые в конце концов будут вынуждены оплачивать нанесенный ущерб.



Контекст



В Италии последние месяцы проходят акции в поддержку Палестины. Однако состоявшиеся на этой неделе протесты стали одними из самых масштабных и радикальных — с блокировкой транспортных узлов, столкновениями и вмешательством полиции.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столицы в очередной раз не состоялось заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности. Причина – отсутствие кворума.



