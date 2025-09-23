logo

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Вся Италия пылает протестами: что требуют жители
commentss НОВОСТИ Все новости

Вся Италия пылает протестами: что требуют жители

В Италии вспыхнули масштабные пропалестинские протесты: стычки с полицией и задержки движения поездов

23 сентября 2025, 13:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В нескольких городах Италии в понедельник прошли массовые акции протеста против военной поддержки Израиля, переросшие в столкновения с полицией. Демонстранты выступают против использования страны в качестве перевалочного пункта для отправки оружия. Об этом сообщает Reuters.

Вся Италия пылает протестами: что требуют жители

Италию накрыли массовые протесты

Акции и стычки в разных городах

В Милане протестующие собрались на центральном вокзале, где полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

В Венеции демонстрации в районе порта закончились использованием водометов.

Под Болоньей активисты перекрыли автомагистраль, движение транспорта было возобновлено после вмешательства сил правопорядка.

В Риме десятки тысяч человек собрались у главного железнодорожного вокзала.

В Неаполе протестующие ворвались внутрь вокзала, часть из них вышла на рельсы, из-за чего было задержано движение поездов.

В Генуе несколько сотен человек с палестинскими флагами протестовали у порта.

Реакция властей

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко раскритиковала действия протестующих. По ее словам, акции сопровождались насилием и разрушениями, которые "не имеют ничего общего с солидарностью". Она подчеркнула, что такие действия не изменят ситуацию в Газе, зато создают проблемы для итальянских граждан, которые в конце концов будут вынуждены оплачивать нанесенный ущерб.

Контекст

В Италии последние месяцы проходят акции в поддержку Палестины. Однако состоявшиеся на этой неделе протесты стали одними из самых масштабных и радикальных — с блокировкой транспортных узлов, столкновениями и вмешательством полиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столицы в очередной раз не состоялось заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по бюджету, социально-экономическому развитию и инвестиционной деятельности. Причина – отсутствие кворума.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/genoa-dockers-walk-out-italian-unions-protest-against-israel-2025-09-22/
Теги:

Новости

Все новости