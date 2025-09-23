logo_ukra

Поки військові на службі: депутати ігнорують засідання з виплат захисникам
commentss НОВИНИ Всі новини

Поки військові на службі: депутати ігнорують засідання з виплат захисникам

У Київраді зірвано засідання бюджетної комісії: не розглянули зміни до програм підтримки військових та соцвиплат

23 вересня 2025, 13:41
Автор:
Ткачова Марія

У столиці вкотре не відбулося засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Причина — відсутність кворуму.

Поки військові на службі: депутати ігнорують засідання з виплат захисникам

Мер Києва Віталій Кличко

Хто не з’явився

Як повідомив депутат Київради Андрій Вітренко, засідання зірвали представники фракції мера Віталія Кличка, які мають більшість у бюджетній комісії. На його думку, депутати "знехтували своїм обов’язком", і це вже стає системною проблемою.

Які питання залишилися без розгляду

На порядку денному стояли важливі питання, серед яких:

• внесення змін до міських цільових програм;

• збільшення виплат військовослужбовцям;

• підтримка соціально незахищених мешканців Києва.

За словами Вітренка, бездіяльність депутатів напряму вплинула на рішення, які стосуються як обороноздатності, так і соціальної підтримки містян.

Різка критика

Депутат наголосив, що тоді як військові на фронті щодня ризикують життям, київська влада дозволяє собі ігнорувати навіть базову відповідальність. Він звернувся безпосередньо до мера Кличка:

"Віталій Володимирович, це не просто зрив роботи. Це відверта зневага до громади і політичне мародерство".

Контекст

Це вже не перший випадок зриву роботи бюджетної комісії. За словами Вітренка, подібна ситуація повторюється щоразу, коли більшість із фракції мера ігнорує засідання. Водночас на кону — життєво важливі для міста питання, від яких залежать і військові, і соціально вразливі кияни.

Джерело: https://t.me/Vitrenko_AO/1255
