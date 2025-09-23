Пока военные на службе: депутаты игнорируют заседание по выплатам защитникам

В столице не состоялось заседание Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности. Причина – отсутствие кворума.

Мэр Киева Виталий Кличко

Кто не явился



Как сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко, заседание сорвали представители фракции мэра Виталия Кличко, имеющие большинство в бюджетной комиссии. По его мнению, депутаты "пренебрегли своей обязанностью", и это уже становится системной проблемой.



Какие вопросы остались без рассмотрения



В повестке дня стояли важные вопросы, среди которых:

• внесение изменений в городские целевые программы;

• увеличение выплат военнослужащим;

• поддержка социально незащищенных жителей Киева.

По словам Витренко, бездействие депутатов напрямую повлияло на решения, касающиеся как обороноспособности, так и социальной поддержки горожан.

Резкая критика



Депутат подчеркнул, что в то время как военные на фронте ежедневно рискуют жизнью, киевские власти позволяют себе игнорировать даже базовую ответственность. Он обратился к мэру Кличко:

"Виталий Владимирович, это не просто срыв работы. Это откровенное пренебрежение к обществу и политическое мародерство".

Контекст



Это уже не первый случай срыва работы бюджетной комиссии. По словам Витренко, подобная ситуация повторяется всякий раз, когда большинство из фракции мэра игнорирует заседание. В то же время, на кону — жизненно важные для города вопросы, от которых зависят и военные, и социально уязвимые киевляне.



