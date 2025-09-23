logo_ukra

Арестович показав зневажливу поведінку до полеглих воїнів в Україні: знов скандал
НОВИНИ

Арестович показав зневажливу поведінку до полеглих воїнів в Україні: знов скандал

Арестович знову відзначився скандальною заявою про хвилину мовчання

23 вересня 2025, 13:30
Автор:
Ткачова Марія

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив допис, у якому зневажливо висловився щодо вшанування пам’яті загиблих українців. Його слова викликали обурення в суспільстві, адже замість поваги до традиції хвилини мовчання він дозволив собі іронізувати та зводити тему до абсурду.

Арестович показав зневажливу поведінку до полеглих воїнів в Україні: знов скандал

Скандальна заява Олексія Арестовича

Що сказав Арестович

У публікації він заявив, що "перекриття Хрещатика недостатньо", адже "водії просто сидять у машинах". Далі прозвучала відверта насмішка: мовляв, "справжній ритуал" — це коли в усіх громадян "зупиняється серце з 9:00 до 9:01", а також на хвилину припиняється "політ птахів у небі й вагітність у жінок".

Такі слова він сам представив як "жахливу заяву", проте в тексті продовжив розвивати ідею, порівнюючи хвилину мовчання із радянськими практиками контролю над людьми.

Додаткові "приклади" від Арестовича

Він пригадав випадок з Корейської війни, коли радянський командир наказав місцевим селянам ходити удвічі повільніше, щоб виявляти переодягнених диверсантів. Арестович провів паралель, назвавши хвилину мовчання "не проявом скорботи, а способом агресивної меншості нав’язати свою волю більшості".

На його думку, примусове вшанування пам’яті перетворюється на метод "зламати людське достоїнство", поділити суспільство на "своїх" і "чужих" та змусити людей виконувати колективний ритуал всупереч особистій волі.

Чому це викликало обурення

Подібні висловлювання Арестовича знецінюють пам’ять про загиблих на війні та ставлять під сумнів саму ідею суспільної єдності у вшануванні жертв російської агресії. Його саркастичний тон і порівняння з радянськими методами примусу сприймаються як образа для українців, які втратили близьких у війні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Улан-Уде стався скандал у місцевому онкоцентрі — під час операції хірурги видалили абсолютно здорову нирку пацієнтці, переплутавши результати обстежень.





Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7574
