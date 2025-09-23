Арестович показал пренебрежительное поведение к погибшим воинам в Украине: снова скандал

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович обнародовал сообщение, в котором пренебрежительно высказался о почитании памяти погибших украинцев. Его слова вызвали возмущение в обществе, ведь вместо уважения традиции минуты молчания он позволил себе иронизировать и сводить тему к абсурду.

Скандальное заявление Алексея Арестовича

Что сказал Арестович



В публикации он заявил, что "перекрытия Крещатика недостаточно", ведь "водители просто сидят в машинах". Дальше прозвучала откровенная насмешка: мол, "настоящий ритуал" — это когда у всех граждан "останавливается сердце с 9:00 до 9:01", а также на минуту прекращается "полет птиц в небе и беременность у женщин".



Такие слова он сам представил как "ужасное заявление", однако в тексте продолжил развивать идею, сравнивая минуту молчания с советскими практиками контроля над людьми.



Дополнительные "примеры" от Арестовича



Он припомнил случай из Корейской войны, когда советский командир приказал местным крестьянам ходить вдвое медленнее, чтобы обнаруживать переодетых диверсантов. Арестович провел параллель, назвав минуту молчания "не проявлением скорби, а способом агрессивного меньшинства навязать свою волю большинству".



По его мнению, принудительное память превращается в метод "взломать человеческое достоинство", разделить общество на "своих" и "чужих" и заставить людей выполнять коллективный ритуал вопреки личной воле.



Почему это вызвало возмущение



Подобные высказывания Арестовича обесценивают память о погибших на войне и ставят под сомнение саму идею общественного единства в почитании жертв российской агрессии. Его саркастический тон и сравнение с советскими методами принуждения воспринимаются как оскорбление украинцев, потерявших близких в войне.



