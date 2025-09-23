Видалили нирку здоровій людині: лікарі переплутали пацієнтів

У місті Улан-Уде стався скандал у місцевому онкоцентрі — під час операції хірурги видалили абсолютно здорову нирку пацієнтці, переплутавши результати обстежень.

Видалили нирку здоровій людині

Як сталася помилка



Жінку готували до операції з видалення пухлини. Хірург відзвітував про видалення "утворення розміром 15 на 7 сантиметрів", однак після додаткових перевірок з’ясувалося: орган був здоровим. Лікарі оперували не ту пацієнтку, переплутавши її аналізи з результатами іншої людини.



Реакція пацієнтки та чиновників



Постраждала розповіла журналістам, що втратила довіру до медиків:

"Просто скажите “вибачте”! Але ж нирки вже немає. Чому я їм довірилася? Це жах, а не життя!"

Заступниця міністра охорони здоров’я Бурятії Наталія Логіна публічно принесла вибачення "за ситуацію та негативні емоції, які виникли під час надання медичної допомоги".



Справою займаються слідчі



Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за статтею про заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю з необережності. Пацієнтка вимагає від онкоцентру або проведення пересадки нирки, або значної грошової компенсації.



Головне питання



Поки лікарі виправдовуються та чиновники вибачаються, залишається незрозумілим, що відбувається з іншим пацієнтом — тим, у кого насправді була виявлена пухлина.



