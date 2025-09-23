logo

Удалили почку здоровому человеку: врачи перепутали пациентов
commentss НОВОСТИ Все новости

Удалили почку здоровому человеку: врачи перепутали пациентов

В Бурятии врачи удалили здоровую почку, перепутав пациентов: следователи открыли дело

23 сентября 2025, 00:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Улан-Уде произошел скандал в местном онкоцентре — во время операции хирурги удалили абсолютно здоровую почку пациентке, перепутав результаты обследований.

Удалили почку здоровому человеку: врачи перепутали пациентов

Удалили почку здоровому человеку

Как произошла ошибка

Женщину готовили к операции по удалению опухоли. Хирург отчитался об удалении "образования размером 15 на 7 сантиметров", однако после дополнительных проверок выяснилось: орган был здоров. Врачи оперировали не ту пациентку, перепутав ее анализы с результатами другого человека.

Реакция пациентки и чиновников

Пострадавшая рассказала журналистам, что потеряла доверие к медикам:

"Просто скажите "простите"! Но ведь почки уже нет. Почему я им доверилась? Это ужас, а не жизнь!

Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина публично принесла извинения "за ситуацию и негативные эмоции, возникшие при оказании медицинской помощи".

Делом занимаются следователи

Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пациентка требует от онкоцентра либо проведение пересадки почки, либо значительную денежную компенсацию.

Главный вопрос

Пока врачи оправдываются и чиновники приносят извинения, остается непонятным, что происходит с другим пациентом — тем, у кого на самом деле была обнаружена опухоль.

Источник: https://t.me/bazabazon/41023
