Удалили почку здоровому человеку: врачи перепутали пациентов

В Улан-Уде произошел скандал в местном онкоцентре — во время операции хирурги удалили абсолютно здоровую почку пациентке, перепутав результаты обследований.

Удалили почку здоровому человеку

Как произошла ошибка



Женщину готовили к операции по удалению опухоли. Хирург отчитался об удалении "образования размером 15 на 7 сантиметров", однако после дополнительных проверок выяснилось: орган был здоров. Врачи оперировали не ту пациентку, перепутав ее анализы с результатами другого человека.



Реакция пациентки и чиновников



Пострадавшая рассказала журналистам, что потеряла доверие к медикам:

"Просто скажите "простите"! Но ведь почки уже нет. Почему я им доверилась? Это ужас, а не жизнь!

Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина публично принесла извинения "за ситуацию и негативные эмоции, возникшие при оказании медицинской помощи".



Делом занимаются следователи



Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пациентка требует от онкоцентра либо проведение пересадки почки, либо значительную денежную компенсацию.



Главный вопрос



Пока врачи оправдываются и чиновники приносят извинения, остается непонятным, что происходит с другим пациентом — тем, у кого на самом деле была обнаружена опухоль.



