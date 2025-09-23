Удалили почку здоровому человеку: врачи перепутали пациентов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Улан-Уде произошел скандал в местном онкоцентре — во время операции хирурги удалили абсолютно здоровую почку пациентке, перепутав результаты обследований.
Удалили почку здоровому человеку
Как произошла ошибка
Женщину готовили к операции по удалению опухоли. Хирург отчитался об удалении "образования размером 15 на 7 сантиметров", однако после дополнительных проверок выяснилось: орган был здоров. Врачи оперировали не ту пациентку, перепутав ее анализы с результатами другого человека.
Реакция пациентки и чиновников
Пострадавшая рассказала журналистам, что потеряла доверие к медикам:
"Просто скажите "простите"! Но ведь почки уже нет. Почему я им доверилась? Это ужас, а не жизнь!
Заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина публично принесла извинения "за ситуацию и негативные эмоции, возникшие при оказании медицинской помощи".
Делом занимаются следователи
Следственный комитет РФ открыл уголовное производство по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Пациентка требует от онкоцентра либо проведение пересадки почки, либо значительную денежную компенсацию.
Главный вопрос
Пока врачи оправдываются и чиновники приносят извинения, остается непонятным, что происходит с другим пациентом — тем, у кого на самом деле была обнаружена опухоль.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Национальная полиция Украины разработала пакет законодательных инициатив, существенно усиливающих ответственность для водителей-нарушителей. О деталях будущих новаций рассказал заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.