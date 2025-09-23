logo_ukra

Нові правила для водіїв: проїзд на червоний, конфіскація авто та багато цікавго

В Україні готують нові правила для водіїв: штрафи до 51 тисячі гривень, обов’язкові зимові шини та конфіскація авто для ЗСУ

23 вересня 2025, 00:01
Національна поліція України розробила пакет законодавчих ініціатив, які суттєво посилюють відповідальність для водіїв-порушників. Про деталі майбутніх новацій розповів заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нові правила для водіїв: проїзд на червоний, конфіскація авто та багато цікавго

Нові правила дорожнього руху в Україні

Посилення покарань за небезпечні порушення

Одним із ключових пунктів реформи стане більш жорстка відповідальність за повторне ігнорування правил дорожнього руху. Йдеться про проїзд на "червоний", небезпечні обгони та порушення правил проїзду пішохідних переходів. У таких випадках планується запровадити автоматичне позбавлення водійських прав.

Особливо суворі санкції передбачені за керування у стані сп’яніння. Штраф може сягати 51 тис. грн із обов’язковим позбавленням прав, а під час воєнного стану транспортний засіб порушника взагалі можуть конфіскувати й передати на потреби Збройних сил України.

Конкретні пропозиції

• Швидкість: зниження "нештрафованого порогу" з 20 до 10 км/год та чітка градація штрафів залежно від перевищення швидкісного режиму.

• Дрифт: штрафи до 17 тис. грн із можливим позбавленням водійських прав.

• Шум: за перевищення допустимого рівня шуму — штрафи до 34 тис. грн.

• Шини: обов’язкове використання зимових або всесезонних шин. За відсутність відповідної гуми штраф становитиме до 8500 грн, а за повторні порушення — позбавлення прав.

• Пішоходи: запровадження обов’язкового носіння світлоповертальних елементів у темну пору доби чи за поганої видимості.

• Електротранспорт: встановлення чітких правил користування електросамокатами та іншими персональними засобами пересування.

Додаткові ініціативи

Серед альтернативних пропозицій обговорюється запровадження "системи штрафних балів" для порушників, яка передбачатиме накопичення штрафних очок за кожне порушення. Крім того, розглядається ідея надати громадянам можливість самостійно фіксувати порушення правил дорожнього руху.

Контекст

У Нацполіції наголошують, що мета новацій — підвищення безпеки на дорогах, особливо в умовах війни, коли рівень дисципліни водіїв має безпосередній вплив на життя та здоров’я громадян. Законопроєкти вже підготовлені й найближчим часом можуть бути винесені на розгляд парламенту.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія готується до масштабного осіннього призову. 




Джерело: https://epravda.com.ua/power/bezpeka-ruhu-pochinayetsya-ne-z-kamer-i-shtrafiv-811934
