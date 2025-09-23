Новые правила для водителей: проезд на красный, конфискация авто и много интересного

Национальная полиция Украины разработала пакет законодательных инициатив, существенно усиливающих ответственность для водителей-нарушителей. О деталях будущих новаций рассказал заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Новые правила дорожного движения в Украине

Ужесточение наказаний за опасные нарушения



Одним из ключевых пунктов реформы станет более жесткая ответственность за повторное игнорирование ПДД. Речь идет о проезде на "красный", опасных обгонах и нарушениях правил проезда пешеходных переходов. В таких случаях планируется ввести автоматическое лишение водительских прав.



Особенно жесткие санкции предусмотрены за управление в состоянии опьянения. Штраф может достигать 51 тыс. грн с обязательным лишением прав, а во время военного положения транспортное средство нарушителя вообще могут конфисковать и передать на нужды Вооруженных сил Украины.



Конкретные предложения

• Скорость: снижение "нештрафованного порога" с 20 до 10 км/ч и четкая градация штрафов в зависимости от превышения скоростного режима.

• Дрифт: штрафы до 17 тыс. грн с возможным лишением водительских прав.

• Шум: за превышение допустимого уровня шума – штрафы до 34 тыс. грн.

• Шины: обязательное использование зимних или всесезонных шин. За отсутствие соответствующей резины штраф будет составлять до 8500 грн, а за повторные нарушения – лишение прав.

• Пешеходы: введение обязательного ношения световозвращающих элементов в темное время суток или при плохой видимости.

• Электротранспорт: установление четких правил использования электросамокатами и другими персональными средствами передвижения.

Дополнительные инициативы



Среди альтернативных предложений обсуждается введение "системы штрафных баллов" для нарушителей, предусматривающей накопление штрафных очков за каждое нарушение. Кроме того, рассматривается идея предоставить гражданам возможность самостоятельно фиксировать нарушение ПДД.



Контекст



В Нацполиции отмечают, что цель новаций — повышение безопасности на дорогах, особенно в условиях войны, когда уровень дисциплины водителей оказывает непосредственное влияние на жизнь и здоровье граждан. Законопроекты уже подготовлены и в ближайшее время могут быть вынесены на рассмотрение парламента.



