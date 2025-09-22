Росія готується до масштабного осіннього призову: що придумали

У Росії оголосили про намір повністю перевести оповіщення призовників на електронні повістки під час осінньої кампанії, однак експерти сумніваються, що система запрацює у всіх регіонах країни.

Електронні повістки в Росії

Заява Генштабу



Заступник начальника головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу РФ Володимир Цимлянський повідомив, що з 1 жовтня до 31 грудня призов на строкову службу проходитиме з використанням державної інформаційної системи "Єдиний реєстр військового обліку". За його словами, саме ця база даних дозволить підтримувати актуальність інформації про військовозобов’язаних і забезпечить розсилку електронних повісток. У Генштабі заявили, що у випадку неявки призовника протягом 20 днів без поважної причини на нього автоматично накладатимуться обмеження.



Разом із тим військове відомство уточнило, що паперові повістки залишаються чинними та продовжать використовуватися паралельно.



Сумніви правозахисників



Російські правозахисники висловили сумніви у тому, що система реально запрацює по всій країні. Координатор проєкту "Ідіть лісом" Іван Чувиляєв вважає, що Міноборони лише формально повторює відомі тези, адже обмеження для ухилянтів у реєстрі вже працюють автоматично. На його думку, слова Цимлянського не додають нової інформації.



Правозахисник Артем Клыга також скептично оцінює перспективи повноцінного запуску. Він зазначив, що подібні заяви звучать щороку, але на практиці реєстр так і не функціонує належним чином. За його прогнозами, електронні повістки під час найближчого призову надсилатимуться лише в окремих регіонах, де вдалося внести дані в електронну систему. Ймовірно, це не більше третини території РФ.

Попередні спроби

Схожі обіцянки пролунали і навесні цього року, коли Генштаб також анонсував повноцінну роботу централізованої бази даних. Тоді система так і не запрацювала, а військові комісаріати продовжували вручати паперові повістки.



Втім, влітку у РФ почали активно розсилати повідомлення про внесення даних до Єдиного реєстру, а згодом окремі військовозобов’язані отримали і перші електронні повістки. У вересні також зафіксували випадок, коли 28-річному громадянину Росії відмовили у виїзді за кордон через відмітку в електронному реєстрі.



Контекст



Осіння призовна кампанія у Росії стартує 1 жовтня та триватиме до кінця року. В умовах війни проти України питання примусового набору до армії набуває особливої гостроти, адже Кремль продовжує шукати способи закріпити контроль над мобілізаційними процесами та унеможливити ухилення від служби.



Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що



