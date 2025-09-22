Россия готовится к масштабному осеннему призыву: что придумали

В России объявили о намерении полностью перевести оповещения призывников на электронные повестки в ходе осенней кампании, однако эксперты сомневаются, что система заработает во всех регионах страны.

Электронные повестки в России

Заявление Генштаба



Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский сообщил, что с 1 октября по 31 декабря призыв на срочную службу будет проходить с использованием государственной информационной системы "Единый реестр военного учета". По его словам, эта база данных позволит поддерживать актуальность информации о военнообязанных и обеспечит рассылку электронных повесток. В Генштабе заявили, что в случае неявки призывника в течение 20 дней без уважительной причины на него будут автоматически налагаться ограничения.



Вместе с тем военное ведомство уточнило, что бумажные повестки остаются в силе и продолжат использоваться параллельно.



Сомнения правозащитников



Российские правозащитники выразили сомнение, что система реально заработает по всей стране. Координатор проекта "Идите по лесу" Иван Чувиляев считает, что Минобороны лишь формально повторяет известные тезисы, ведь ограничения для уклончан в реестре уже работают автоматически. По его мнению, слова Цимлянского не добавляют новой информации.



Правозащитник Артем Клыга тоже скептически оценивает перспективы полноценного запуска. Он отметил, что подобные заявления звучат каждый год, но на практике реестр так и не функционирует должным образом. По его прогнозам, электронные повестки во время ближайшего призыва будут передаваться только в отдельных регионах, где удалось внести данные в электронную систему. Вероятно, это не более трети территории РФ.

Предыдущие попытки

Сходные обещания прозвучали и весной этого года, когда Генштаб также анонсировал полноценную работу централизованной базы данных. Тогда система так и не заработала, а военные комиссариаты продолжали вручать бумажные повестки.



Впрочем, летом в РФ начали активно рассылать сообщения о внесении данных в Единый реестр, а затем отдельные военнообязанные получили и первые электронные повестки. В сентябре также зафиксировали случай, когда 28-летнему гражданину России отказали в выезде за границу из-за отметки в электронном реестре.



Контекст



Осенняя призывная кампания в России стартует 1 октября и продлится до конца года. В условиях войны против Украины вопрос принудительного набора в армию приобретает особую остроту, ведь Кремль продолжает искать способы закрепить контроль над мобилизационными процессами и сделать невозможным уклонение от службы.



Напомним, ранее портал сообщал о том, что



