За руками Путіна вже пильно стежать: названо несподіваний сценарій припинення війни

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї так званої "прямої лінії" підбив підсумки 2025 року, вкотре торкнувшись теми війни проти України. Його заяви засвідчили: попри зусилля США зберегти переговорний формат, Кремль демонструє готовність і надалі продовжувати бойові дії. За розвитком цієї ситуації уважно спостерігає Китай, заявив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що робити точні прогнози щодо подальшого перебігу війни надзвичайно складно, адже існує безліч змінних, і будь-який чинник може як спрацювати, так і ні.

На думку експерта, нині з’являються обережні сигнали, що Пекін може активізуватися. Шлінчак звернув увагу на те, що між Україною та Китаєм тривають консультації. Зокрема, минулого тижня заступник міністра закордонних справ України Кислиця відвідав Китай і провів серію зустрічей із представниками китайської сторони.

Ці контакти, за словами Шлінчака, дають підстави сподіватися, що Пекін сформує власну позицію, яка "буде точно не гіршою, ніж те, що було записано у 28 пунктах так званого “мирного плану” США, які Росія спустила для Віткоффа і Трампа".

"Китай пильно стежить за руками Путіна. Я очікую, коли він проявиться у мирному треку, тому що без нього навряд чи ми зможемо вийти на реальні мирні переговори", – зазначив голова правління Інституту світової політики.

Водночас поки Пекін не побачить реальної загрози економічного колапсу Росії, він, імовірно, використовуватиме війну як інструмент власної геополітичної гри. Коли ж ризик падіння російської економіки стане очевидним, Китай може втрутитися, адже повний крах Росії йому невигідний.

Як вже писали "Коментарі", заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва прагне не до тимчасового припинення вогню, а до так званого "стійкого миру" у війні проти України. Його коментарі наводить російське агентство ТАСС.