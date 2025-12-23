За руками Путина уже внимательно следят: назван неожиданный сценарий прекращения войны

Российский диктатор Владимир Путин во время своей так называемой "прямой линии" подвел итоги 2025 года, в очередной раз затронув тему войны против Украины. Его заявления показали: несмотря на усилия США сохранить переговорный формат, Кремль демонстрирует готовность и дальше продолжать боевые действия. За развитием этой ситуации внимательно наблюдает Китай, заявил глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что делать точные прогнозы по дальнейшему ходу войны чрезвычайно сложно, ведь существует множество переменных, и любой фактор может как сработать, так и нет.

По мнению эксперта, появляются осторожные сигналы, что Пекин может активизироваться. Шлинчак обратил внимание на то, что между Украиной и Китаем продолжаются консультации. В частности, на прошлой неделе замминистра иностранных дел Украины Кислица посетил Китай и провел серию встреч с представителями китайской стороны.

Эти контакты, по словам Шлинчака, дают основания надеяться, что Пекин сформирует собственную позицию, которая "будет точно не хуже, чем то, что было записано в 28 пунктах так называемого мирного плана США, которые Россия спустила для Виткоффа и Трампа".

"Китай внимательно следит за руками Путина. Я ожидаю, когда он проявится в мирном треке, потому что без него вряд ли мы сможем выйти на реальные мирные переговоры", – отметил председатель правления Института мировой политики.

В то же время, пока Пекин не увидит реальной угрозы экономического коллапса России, он, вероятно, будет использовать войну как инструмент собственной геополитической игры. Когда риск падения российской экономики станет очевидным, Китай может вмешаться, ведь полный крах России ему невыгоден.

Как уже писали "Комментарии", замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва стремится не к временному прекращению огня, а к так называемому "устойчивому миру" в войне против Украины. Его комментарии приводит российское агентство ТАСС.