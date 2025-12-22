У Кремлі вкотре заперечили можливість миру в Україні і накинулися на США: цинічна причина

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва прагне не до тимчасового припинення вогню, а до так званого "стійкого миру" у війні проти України. Його коментарі наводить російське агентство ТАСС.

Фото: з відкритих джерел

За словами Рябкова, короткочасне перемир’я не здатне забезпечити вирішення ключових проблем конфлікту.

"Ми не підтримуємо тимчасове припинення бойових дій. Наш пріоритет — стале припинення вогню в рамках угоди, яка враховуватиме основні причини конфлікту та забезпечуватиме конституційний порядок РФ з урахуванням рішень місцевого населення на відповідних територіях", — зазначив він.

Крім того, Рябков висловив незадоволення діями США щодо війни в Україні. Водночас він підкреслив, що, на його думку, адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа діяла у "правильному напрямку". Зокрема, при Трампі Вашингтон визнав, що розширення НАТО стало першопричиною конфлікту, а також переглянув політику попередньої адміністрації Джо Байдена.

Рябков також запевнив, що Росія не планує нападати на країни Євросоюзу та НАТО.

"Ми не переслідуємо завойовницькі цілі і не збираємося здійснювати військові дії проти союзників по НАТО та ЄС", — підкреслив він, додаючи, що Москва готова юридично підтвердити ці наміри.

Портал "Коментарі" вже писав, що відмова України від членства в НАТО без надійних та дієвих гарантій безпеки може розцінюватися як ознака слабкості. У випадку з ядерною державою, такою як Росія, яка систематично ігнорує міжнародні домовленості, надійність таких гарантій залишається під великим питанням.