Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва стремится не к временному прекращению огня, а к так называемому "устойчивому миру" в войне против Украины. Его комментарии приводит российское агентство ТАСС.

По словам Рябкова, кратковременное перемирие не способно обеспечить разрешение ключевых проблем конфликта.

"Мы не поддерживаем временное прекращение боевых действий. Наш приоритет — постоянное прекращение огня в рамках соглашения, которое будет учитывать основные причины конфликта и обеспечивать конституционный порядок РФ с учетом решений местного населения на соответствующих территориях", — отметил он.

Кроме того, Рябков выразил недовольство действиями США по поводу войны в Украине. В то же время, он подчеркнул, что, по его мнению, администрация бывшего президента США Дональда Трампа действовала в "правильном направлении". В частности, при Трампе Вашингтон признал, что расширение НАТО стало первопричиной конфликта, а также пересмотрел политику предыдущей администрации Джо Байдена.

Рябков также заверил, что Россия не собирается нападать на страны Евросоюза и НАТО.

"Мы не преследуем завоевательные цели и не собираемся осуществлять военные действия против союзников по НАТО и ЕС", — подчеркнул он, добавляя, что Москва готова юридически подтвердить эти намерения.

Портал "Комментарии" уже писал , что отказ Украины от членства в НАТО без надежных и действенных гарантий безопасности может расцениваться как признак слабости. В случае с ядерным государством, таким как Россия, систематически игнорирующим международные договоренности, надежность таких гарантий остается под большим вопросом.