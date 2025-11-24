"За півкроку до катастрофи": російські пропагандисти відверто розкрили страшну правду Путіна

Попри постійні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито стабільність економічної ситуації в державі-агресорці, навіть у межах російських пропагандистських медіа дедалі частіше лунають протилежні оцінки. Офіційна риторика про "відсутність проблем" все більше суперечить реальності, яку вже не можуть замовчувати навіть лояльні експерти.

Фото: з відкритих джерел

Telegram-канал "Україна 365" оприлюднив фрагмент ефіру державного радіо РФ, де економіст Олег Сухарєв відкрито заявив: економіка Росії перебуває "буквально за півкроку від рецесії", тобто від масштабного економічного спаду. За його словами, лише протягом року деякі базові галузі втратили від 10 до 20% виробничих потужностей. Найбільше провалилися металургія, аграрний сектор та машинобудування — сфери, які традиційно вважалися опорами російської економіки.

Економіст наголосив, що "ситуація реально погана", однак влада намагається приховати масштаби проблеми, ймовірно, аби уникнути суспільного невдоволення і не провокувати зростання апатії чи протестних настроїв серед населення. На його думку, політичні мотиви переважають над економічною чесністю.

Сухарєв також застеріг, що вже у 2026 році росіяни можуть зіткнутися з ще тяжчими умовами, оскільки бюджет країни "вичерпав свої можливості" і більше не здатен компенсувати втрати економіки.

Зі свого боку військовий аналітик Олексій Гетьман зазначає, що Путін фактично визнав провал власних планів: у 2025 році російські війська змогли просунутися менш ніж на 1% території України, при цьому сама РФ стрімко занурюється у паливну й економічну кризу. За таких умов 2026 рік може стати переломним: внутрішні потрясіння для кремлівського режиму виглядають усе більш неминучими — подібно до того, як колись зненацька розвалився Радянський Союз.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що останні події в країні демонструють перетин Росією "критичної межі" та вихід на новий рівень гібридної війни. Свою позицію він озвучив під час виступу в сеймі.