"Критичну межу перейдено": у Польщі зробили гучну заяву про долю України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що останні події в країні демонструють перетин Росією "критичної межі" та вихід на новий рівень гібридної війни. Свою позицію він озвучив під час виступу в сеймі, повідомляє Укрінформ.

Фото: з відкритих джерел

"Диверсійні операції, організовані Кремлем протягом багатьох місяців, нещодавно досягли критичної межі. Сьогодні можна говорити навіть про прояви державного тероризму. Ці дії були спрямовані на загрозу людському життю та дестабілізацію основ держави", – підкреслив Туск.

Глава польського уряду також зазначив, що стратегія Москви спрямована на те, щоб налаштувати Варшаву проти Європейського Союзу, України та всередині самої Польщі. За його словами, Росія прагне послабити країну та розколоти її суспільство, використовуючи політичні, інформаційні та економічні важелі впливу.

Крім того, Туск озвучив так звані "п’ять заповідей" для політиків, які не хочуть бути зрадниками своєї країни:

Не повторюй російську пропаганду та дезінформацію.

Не підривай авторитет польських військових і спецслужб та не заважай їхній роботі.

Не дискредитуй державу через законодавчі саботажі, включаючи сучасне Liberum Veto, яке Кремль завжди підтримував.

Не підривай єдність Європи, підтримуй сильний Захід, а не Росію.

Будь з Україною у її війні з РФ без жодних "але", адже кожне "але" працює на Москву і загрожує безпеці Польщі.

За словами прем’єра, дотримання цих принципів допоможе зміцнити державу, протидіяти зовнішньому впливу та підтримати союзників у протистоянні агресії Кремля.

Як вже писали "Коментарі", Євросоюз продовжує торгівлю з Росією, хоча офіційно намагається зменшити економічну залежність від Москви. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році країни ЄС закупили російські енергоресурси та інші товари на суму, яка перевищує надану Україні допомогу на 124 мільярди євро.