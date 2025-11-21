"Критическая граница перейдена": в Польше сделали громкое заявление о судьбе Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последние события в стране демонстрируют пересечение Россией "критического предела" и выход на новый уровень гибридной войны. Свою позицию он озвучил во время выступления в сейме, сообщает Укринформ.

"Диверсионные операции, организованные Кремлем в течение многих месяцев, недавно достигли критического предела. Сегодня можно говорить даже о проявлениях государственного терроризма. Эти действия были направлены на угрозу человеческой жизни и дестабилизацию основ государства", – подчеркнул он.

Глава польского правительства также отметил, что стратегия Москвы направлена на то, чтобы настроить Варшаву против Европейского Союза, Украины и внутри самой Польши. По его словам, Россия стремится ослабить страну и расколоть ее общество, используя политические, информационные и экономические рычаги влияния.

Кроме того, Туск озвучил так называемые пять заповедей для политиков, которые не хотят быть предателями своей страны:

Не повторяй русскую пропаганду и дезинформацию.

Не взрывай авторитет польских военных и спецслужб и не мешай их работе.

Не дискредитируй государство из-за законодательных саботажей, включая современное Liberum Veto, которое Кремль всегда поддерживал.

Не взрывай единство Европы, поддерживай сильный Запад, а не Россию.

Будь с Украиной в ее войне с РФ без всяких "но", ведь каждое "но" работает на Москву и угрожает безопасности Польши.

По словам премьера, соблюдение этих принципов поможет укрепить государство, противодействовать внешнему влиянию и поддержать союзников в противостоянии агрессии Кремля.

Как уже писали "Комментарии", Евросоюз продолжает торговлю с Россией, хотя официально пытается снизить экономическую зависимость от Москвы. С начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году страны ЕС закупили российские энергоресурсы и другие товары на сумму, превышающую предоставленную Украине помощь на 124 миллиарда евро.