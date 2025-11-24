Несмотря на постоянные заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы стабильности экономической ситуации в государстве-агрессоре, даже в рамках российских пропагандистских медиа все чаще раздаются противоположные оценки. Официальная риторика об "отсутствии проблем" все больше противоречит реальности, которую уже не могут умалчивать даже лояльные эксперты.

Фото: из открытых источников

Telegram-канал "Украина 365" обнародовал фрагмент эфира государственного радио РФ, где экономист Олег Сухарев открыто заявил: экономика России находится "буквально в полушаге от рецессии", то есть от масштабного экономического спада. По его словам, только за год некоторые базовые отрасли потеряли от 10 до 20% производственных мощностей. Больше всего провалились металлургия, аграрный сектор и машиностроение — сферы, традиционно считавшиеся опорами российской экономики.

Экономист подчеркнул, что "ситуация реально плохая", однако власти пытаются скрыть масштабы проблемы, вероятно, чтобы избежать общественного недовольства и не провоцировать рост апатии или протестных настроений среди населения. По его мнению, политические мотивы преобладают над экономической честностью.

Сухарев также предостерег, что уже в 2026 году россияне могут столкнуться с еще более тяжелыми условиями, поскольку бюджет страны "исчерпал свои возможности" и больше не способен компенсировать потери экономики.

Со своей стороны, военный аналитик Алексей Гетьман отмечает, что Путин фактически признал провал собственных планов: в 2025 году российские войска смогли продвинуться менее чем на 1% территории Украины, при этом сама РФ стремительно погружается в топливный и экономический кризис. В таких условиях 2026 год может стать переломным: внутренние потрясения для кремлевского режима выглядят все более неизбежными — подобно тому, как неожиданно развалился Советский Союз.

