За один рік в Москві ліквідовано три топ генерали РФ

За останній рік у Москві та Підмосков’ї було ліквідовано трьох генерал-лейтенантів Збройних сил Росії, усі вони входили до близького кола російського диктатора Володимира Путіна, отримували високі посади й державні нагороди з його рук та безпосередньо були залучені до війни проти України.

За один рік в Москві ліквідовано трьох топ генерал РФ

Генерал-лейтенант Ігор Кирилов – ліквідований 17 грудня 2024 року

Першим загинув Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ. 17 грудня 2024 року його було вбито в Москві разом із помічником. Вибухівка, яка була закріплена на самокаті, спрацювала біля житлового будинку. Кирилов був відомий керівництвом застосуванням заборонених хімічних речовин в Україні, зокрема хлорпікрину, а також активною участю в інформаційних кампаніях Кремля з поширення дезінформації про "біолабораторії США".

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик – ліквідований 25 квітня 2025 року

У квітні 2025 року в Балашисі під Москвою загинув Ярослав Москалик, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. Він помер на місці після підриву автомобіля. Москалик відповідав за планування та координацію ракетних ударів великої дальності по території України.

Генерал-лейтенант Фаніл Сарваров – ліквідований 22 грудня 2025 року

Третім став Фаніл Сарваров, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ. Вранці 22 грудня в Москві вибухнув його автомобіль Kia Sorento на Ясеневій вулиці. Сарваров займався організацією військових навчань та щоденною діяльністю органів військового управління.

