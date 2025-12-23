logo

Война с Россией За один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ
НОВОСТИ

За один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ

В Москве и Подмосковье за год ликвидированы три генерал-лейтенанта РФ, причастные к войне против Украины и близкие к Путину.

23 декабря 2025, 13:15
Автор:
Slava Kot

За последний год в Москве и Подмосковье были ликвидированы три генерал-лейтенанта Вооруженных сил России, все они входили в близкий круг российского диктатора Владимира Путина, получали высокие должности и государственные награды из его рук и были непосредственно привлечены к войне против Украины.

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов – ликвидирован 17 декабря 2024 года

За один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ - фото 2

Первым погиб Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ. 17 декабря 2024 года он был убит в Москве вместе с помощником. Взрывчатка, закрепленная на самокате, сработала возле жилого дома. Кириллов был известен руководством применением запрещенных химических веществ в Украине, в частности, хлорпикрина, а также активным участием в информационных кампаниях Кремля по распространению дезинформации о "биолабораториях США".

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик – ликвидирован 25 апреля 2025 года

За один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ - фото 2

В апреле 2025 года в Балашихе под Москвой погиб Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. Он скончался на месте после подрыва автомобиля. Москалик отвечал за планирование и координацию ракетных ударов большой дальности по территории Украины.

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров – ликвидирован 22 декабря 2025 года

За один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ - фото 2

Третьим стал Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Минобороны РФ. Утром 22 декабря в Москве взорвался его автомобиль Kia Sorento на улице Ясена. Сарваров занимался организацией военных учений и ежедневной деятельностью органов военного управления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ ликвидировали знакового российского пропагандиста, которого хвалил Путин.

Также "Комментарии" писали, что суд отменил приговор ликвидированному предателю Илье Киве.



