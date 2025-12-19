Суд скасував вирок ліквідованому зраднику Іллі Киві: що відомо

Єдиний обвинувальний вирок у справі ліквідованого в РФ колишнього народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви було скасовано. Кримінальне провадження стосовно зрадника тепер остаточно закрито.

Екснардеп Ілля Кива. Фото: з відкритих джерел

У результаті держава втратила юридичну можливість конфіскувати його майно. Про це повідомляє "Судовий репортер".

За інформацією видання, 15 грудня 2025 року Личаківський районний суд Львова припинив кримінальне переслідування Киви у зв’язку з його смертю. Таким чином, справа про державну зраду була закрита без будь-яких правових наслідків для майна екснардепа.

У 2023 році Личаківський суд заочно визнав проросійського політика винним у злочинах проти України та призначив йому 14 років позбавлення волі. Однак уже за кілька тижнів після оголошення вироку Киву було ліквідовано в Підмосков’ї. Згодом проведення спецоперації підтвердили СБУ та ГУР.

Попри це, прокурор оскаржив рішення суду першої інстанції. Державне обвинувачення наполягало, що 14 років ув’язнення є надто м’яким покаранням, і вимагало довічного позбавлення волі для вже ліквідованого зрадника. Крім того, прокурор не погодився з перекваліфікацією статей — замість публічних закликів до зміни територіальних меж України суд визнав дії Киви виправдовуванням збройної агресії РФ.

Верховний Суд підтримав аргументи сторони обвинувачення та направив справу на повторний апеляційний розгляд. У червні 2025 року Львівський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок першої інстанції.

Після цього матеріали знову повернулися до суду першої інстанції. Однак українське законодавство не дозволяє повторний розгляд справи щодо померлої особи. Через скасування попереднього вироку та неможливість ухвалення нового рішення суд був змушений закрити провадження.

У Личаківському суді пояснили, що подання апеляційної скарги після смерті засудженого призвело до правової колізії: вирок так і не набрав законної сили. Це унеможливило як виконання покарання, так і застосування конфіскації майна на користь держави.

Таким чином, Ілля Кива формально залишився без чинного вироку в Україні. Через скасування єдиного обвинувального рішення держава втратила можливість офіційно визнати його винним у межах цієї справи та стягнути активи.

Як повідомляв портал "Коментарі", у 2023 році речник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов заявив, що усім зрадникам краще самостійно здаватись українським правоохоронцям для чесного суду. За його словами знаходитись у Росії сьогодні небезпечно, як приклад Юсов назвав смерть зрадника Іллі Киви.