Суд отменил приговор ликвидированному предателю Илье Киви: что известно

Единственный обвинительный приговор по делу ликвидированного в РФ бывшего народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы был отменен. Уголовное производство по предателю теперь окончательно закрыто.

Экснардеп Илья Кива. Фото: из открытых источников

В результате государство упустило юридическую возможность конфисковать его имущество. Об этом сообщает "Судебный репортер".

По информации издания, 15 декабря 2025 г. Лычаковский районный суд Львова прекратил уголовное преследование Кивы в связи с его смертью. Таким образом, дело о государственной измене было закрыто без каких-либо правовых последствий для имущества экснардепа.

В 2023 году Лычаковский суд заочно признал пророссийского политика виновным в преступлениях против Украины и назначил ему 14 лет лишения свободы. Однако уже через несколько недель после оглашения приговора Кива был ликвидирован в Подмосковье. Впоследствии проведение спецоперации подтвердили СБУ и ГУР.

Несмотря на это прокурор обжаловал решение суда первой инстанции. Государственное обвинение настаивало, что 14 лет тюрьмы слишком мягкое наказание, и требовало пожизненного лишения свободы для уже ликвидированного предателя. Кроме того, прокурор не согласился с переквалификацией статей – вместо публичных призывов к изменению территориальных границ Украины суд признал действия Кивы оправданием вооруженной агрессии РФ.

Верховный Суд поддержал аргументы стороны обвинения и направил дело на повторное апелляционное разбирательство. В июне 2025 г. Львовский апелляционный суд отменил обвинительный приговор первой инстанции.

После этого материалы снова вернулись в суд первой инстанции. Однако украинское законодательство не разрешает повторное рассмотрение дела в отношении умершего лица. Из-за отмены предыдущего приговора и невозможности принятия нового решения суд был вынужден закрыть производство.

В Лычаковском суде объяснили, что подача апелляционной жалобы после смерти осужденного привела к правовой коллизии: приговор так и не вступил в законную силу. Это сделало невозможным как исполнение наказания, так и применение конфискации имущества в пользу государства.

Таким образом, Илья Кива формально остался без приговора в Украине. Из-за отмены единого обвинительного решения государство потеряло возможность официально признать его виновным в рамках этого дела и взыскать активы.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2023 году представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что всем предателям лучше самостоятельно сдаваться украинским правоохранителям для честного суда. По его словам, находиться в России сегодня опасно, как пример Юсов назвал смерть предателя Ильи Кивы.