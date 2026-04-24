За кожен удар кричали «дякую» та пекельно обпалювали ротову порожнину: тортури росіян у полоні не знають меж

Ткачова Марія
66-річний українець Валентин Пономарьов розповів про пережиті катування та умови утримання під час трирічного перебування у російському полоні.
Тортури росіян в полоні над українцями
За його словами, полонених систематично били та змушували дякувати за кожен удар. Він зазначає, що будь-який спротив або відмова виконувати накази супроводжувалися новими знущаннями.
Чоловік розповідає, що до полонених застосовували електричний струм, били та піддавали приниженням. Також, за його словами, використовували методи психологічного тиску, включно з ізоляцією та обмеженням базових потреб.
Він зазначив, що під час утримання в одній із колоній у Мордовії протягом кількох місяців полонені не бачили денного світла. Вікна були закриті, прогулянки не передбачалися, а умови перебування залишалися вкрай жорсткими.
За його словами, навіть прийом їжі був обмежений у часі, а будь-які відхилення від встановлених правил каралися. Через дуже гарячі страви — українці обпалювали собі ротову порожнину, адже щоб вижити — треба було їсти.
Озвучені свідчення доповнюють інші повідомлення про умови утримання українців у полоні та потребують подальшої міжнародної оцінки.