За кожен удар кричали «дякую» та пекельно обпалювали ротову порожнину: тортури росіян у полоні не знають меж

66-річний українець Валентин Пономарьов розповів про пережиті катування та умови утримання під час трирічного перебування у російському полоні.

Тортури росіян в полоні над українцями

За його словами, полонених систематично били та змушували дякувати за кожен удар. Він зазначає, що будь-який спротив або відмова виконувати накази супроводжувалися новими знущаннями.

Чоловік розповідає, що до полонених застосовували електричний струм, били та піддавали приниженням. Також, за його словами, використовували методи психологічного тиску, включно з ізоляцією та обмеженням базових потреб.

Він зазначив, що під час утримання в одній із колоній у Мордовії протягом кількох місяців полонені не бачили денного світла. Вікна були закриті, прогулянки не передбачалися, а умови перебування залишалися вкрай жорсткими.

За його словами, навіть прийом їжі був обмежений у часі, а будь-які відхилення від встановлених правил каралися. Через дуже гарячі страви — українці обпалювали собі ротову порожнину, адже щоб вижити — треба було їсти.

Озвучені свідчення доповнюють інші повідомлення про умови утримання українців у полоні та потребують подальшої міжнародної оцінки.

