logo_ukra

BTC/USD

77885

ETH/USD

2323.52

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

За кожен удар кричали «дякую» та пекельно обпалювали ротову порожнину: тортури росіян у полоні не знають меж

66-річний українець розповів про три роки утримання у російському полоні та системні знущання

24 квітня 2026, 00:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

66-річний українець Валентин Пономарьов розповів про пережиті катування та умови утримання під час трирічного перебування у російському полоні.

За його словами, полонених систематично били та змушували дякувати за кожен удар. Він зазначає, що будь-який спротив або відмова виконувати накази супроводжувалися новими знущаннями.

Чоловік розповідає, що до полонених застосовували електричний струм, били та піддавали приниженням. Також, за його словами, використовували методи психологічного тиску, включно з ізоляцією та обмеженням базових потреб.

Він зазначив, що під час утримання в одній із колоній у Мордовії протягом кількох місяців полонені не бачили денного світла. Вікна були закриті, прогулянки не передбачалися, а умови перебування залишалися вкрай жорсткими.

За його словами, навіть прийом їжі був обмежений у часі, а будь-які відхилення від встановлених правил каралися. Через дуже гарячі страви — українці обпалювали собі ротову порожнину, адже щоб вижити — треба було їсти.

Озвучені свідчення доповнюють інші повідомлення про умови утримання українців у полоні та потребують подальшої міжнародної оцінки.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець Сил оборони України з позивним Алекс заявив про зміни в ефективності роботи протиповітряної оборони противника на тлі системних ударів по її засобах
За його словами, протягом останніх місяців українські підрозділи зосередили зусилля на ураженні систем ППО, які є складними та дорогими у виробництві, а також потребують часу для відновлення. Паралельно, за його оцінкою, відбувається активний розвиток засобів середньої дальності ураження, які регулярно застосовуються для ударів по цілях на тимчасово окупованих територіях і в глибині території РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.instagram.com/reel/DWUDocFq4SN/?igsh=MTI3b3J1NnpmbXp5cQ==
Теги:

