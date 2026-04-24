Война с Россией За каждый удар кричали «спасибо» и адски обжигали полость рта: пытки россиян в плену не знают границ
commentss НОВОСТИ Все новости

За каждый удар кричали «спасибо» и адски обжигали полость рта: пытки россиян в плену не знают границ

66-летний украинец рассказал о трех годах содержания в российском плену и системных издевательствах

24 апреля 2026, 00:32
Ткачова Марія

66-летний украинец Валентин Пономарев рассказал о пережитых пытках и условиях содержания во время трехлетнего пребывания в плену.

По его словам, пленных систематически избивали и заставляли благодарить за каждый удар. Он отмечает, что любое сопротивление или отказ выполнять приказы сопровождались новыми издевательствами.

Мужчина рассказывает, что к пленникам применяли электрический ток, избивали и подвергали унижениям. Также, по его словам, использовали методы психологического давления, включая изоляцию и ограничение базовых потребностей.

Он отметил, что во время содержания в одной из колоний в Мордовии несколько месяцев пленные не видели дневного света. Окна были закрыты, прогулки не предусматривались, а условия пребывания оставались очень жесткими.

По его словам, даже прием пищи был ограничен во времени, а любые отклонения от установленных правил наказывались. Из-за очень горячих блюд — украинцы обжигали себе полость рта, ведь чтобы выжить — надо было есть.

Озвученные показания дополняют другие сообщения об условиях содержания украинцев в плену и нуждаются в дальнейшей международной оценке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий Сил обороны Украины с позывным Алекс заявил об изменениях в эффективности работы противовоздушной обороны противника на фоне системных ударов по ее средствам.
По его словам, в течение последних месяцев украинские подразделения сосредоточили усилия на поражении систем ПВО, сложных и дорогостоящих в производстве, а также требующих времени для восстановления. Параллельно, по его оценке, происходит активное развитие средств средней дальности поражения, регулярно применяемых для ударов по целям на временно оккупированных территориях и в глубине территории РФ.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DWUDocFq4SN/?igsh=MTI3b3J1NnpmbXp5cQ==
