За каждый удар кричали «спасибо» и адски обжигали полость рта: пытки россиян в плену не знают границ

66-летний украинец Валентин Пономарев рассказал о пережитых пытках и условиях содержания во время трехлетнего пребывания в плену.

Пытки россиян в плену над украинцами

По его словам, пленных систематически избивали и заставляли благодарить за каждый удар. Он отмечает, что любое сопротивление или отказ выполнять приказы сопровождались новыми издевательствами.

Мужчина рассказывает, что к пленникам применяли электрический ток, избивали и подвергали унижениям. Также, по его словам, использовали методы психологического давления, включая изоляцию и ограничение базовых потребностей.

Он отметил, что во время содержания в одной из колоний в Мордовии несколько месяцев пленные не видели дневного света. Окна были закрыты, прогулки не предусматривались, а условия пребывания оставались очень жесткими.

По его словам, даже прием пищи был ограничен во времени, а любые отклонения от установленных правил наказывались. Из-за очень горячих блюд — украинцы обжигали себе полость рта, ведь чтобы выжить — надо было есть.

Озвученные показания дополняют другие сообщения об условиях содержания украинцев в плену и нуждаются в дальнейшей международной оценке.

